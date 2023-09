Eisiúintí Speisialaithe Rothar Bóthair Seasaimh Nua Roubaix SL8

Tá an leagan is déanaí dá rothar bóthair seasmhachta Roubaix, ar a dtugtar an Roubaix SL8, foilsithe ag Specialized. Tá an tsamhail nua seo ar fáil i sainroghanna éagsúla agus tá sé ina chomharba ar an Tarmac SL8. Cé nach raibh aon Roubaix SL7 ann roimhe seo, bhí Specialized ag iarraidh a samhlacha barr-eitilte a thabhairt faoin ainm céanna.

Tá an Roubaix ina bhunchloch i líneáil Speisialaithe le beagnach dhá scór bliain, lena fhráma snáithín carbóin agus teicneolaíocht fionraíochta nuálaíoch Futureshock. Tháinig clú agus cáil air nuair a bhuaigh Peter Sagan é ar Paris-Roubaix in 2016. Éilimh speisialaithe gurb é an Roubaix SL8 an rothar is tapúla sa chatagóir bóithre seasmhachta, le haeraidinimic optamaithe a chuireann deireadh le ceithre vata tarraingthe.

Chun aeraidinimic fheabhsaithe a bhaint amach, tá cruth forc nua ag an Roubaix SL8, dearadh feadáin síos athbhreithnithe, agus tréimhsí suíocháin laghdaithe. Tá an meáchan fráma laghdaithe 50 gram ag speisialaithe freisin trí leas iomlán a bhaint as leagan snáithíní carbóin. Níl aon athrú mór ar chéimseata an fhráma, ach amháin méadú 10mm ar airde ag an tosach chun freastal ar an gcóras fionraíochta Future Shock.

Ag labhairt dó ar an Future Shock, tugann an Roubaix SL8 ardán branda nua Future Shock 3.0 isteach. Soláthraíonn an córas fionraí tosaigh seo 20mm taistil agus 30mm de choigeartú airde stack, rud a fheabhsaíonn compord agus comhlíonadh. Tagann sé i dtrí shraith shonrach agus tairgeann sé cúig ráta earraigh agus leicneáin réamh-ualach breise le haghaidh saincheaptha. Déantar an t-aonad barr-deireadh 3.3 a mhilleadh go hiodrálach le haghaidh turas níos míne, agus tá comhbhrú réamhshocraithe ag na 3.2 aonad le haghaidh réidh uasta. Tá réamh-ualach inchoigeartaithe ag na 3.1 aonad.

Chun mothú taistil cothrom a chruthú, d'fhorbair Specialized a cuaille sábhála Pavé agus dearadh clamp cuaille suíocháin, ar a dtugtar teicneolaíocht Aftershock. Laghdaíonn leagan carbóin an chuaille sábhála tionchair agus creathadh agus feabhsaítear aistriú cumhachta. De réir Speisialaithe, seachadann an Roubaix SL8 laghdú 53% ar an tionchar tosaigh ag na barraí láimhe i gcomparáid le rothair bóthair eile.

Tá an Roubaix SL8 ar fáil i seacht múnlaí, agus tá grúpa Sram Red AXS agus roth Roval Terra CLX II ag baint leis an leagan S-Works. Tá fráma S-Works ar fáil freisin le haghaidh tógála saincheaptha. Tagann an chuid eile de na samhlacha i roghanna éagsúla péinteála agus baineann siad le meascán de chomhpháirteanna Shimano agus Sram.

Tríd is tríd, is ionann an Speisialaithe Roubaix SL8 agus uasghrádú suntasach ar aeraidinimic, teicneolaíocht fionraí, agus compord taistil, rud a fhágann gur rogha iontach é do rothaithe atá dírithe ar seasmhacht.

Sainmhínithe:

– Rothar bóthair seasmhachta: Cineál rothair bóthair atá deartha le haghaidh turais fhada, a sholáthraíonn compord agus cobhsaíocht.

– Teicneolaíocht fionraíochta Futureshock: Córas fionraí tosaigh a ionsúnn turraingí agus creathadh le haghaidh turas níos míne.

– Leagan amach snáithíní carbóin: Socrú agus treoshuíomh leatháin snáithíní carbóin laistigh d’ábhar ilchodach, a chuireann isteach ar neart agus stiffness iomlán an fhráma.

– Aeraidinimic: Staidéar ar an gcaoi a sreabhann aer timpeall rudaí, amhail rothar, chun tarraingt a laghdú agus feidhmíocht a fheabhsú.

Foinsí: Speisialaithe