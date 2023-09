Socraíonn SpaceX Taifead le 62ú Seoladh na Bliana

Leanann SpaceX de thaifid a bhriseadh agus é ag seoladh a 62ú misean den bhliain, rud a fhágann cloch mhíle eile don chuideachta. Tharla an misean, a bhain úsáid as roicéad Falcon 9, ag Ionad Spáis Kennedy NASA i Florida. Tugann sé seo líon iomlán na seoltaí Falcon 9 nó Falcon Heavy do SpaceX le 12 mhí anuas go 83.

D'fhógair an POF Elon Musk go dtiocfaidh méadú ar an deireadh seolta sna míonna amach romhainn, ag díriú ar 10 eitilt Falcon in aghaidh na míosa faoi dheireadh na bliana seo agus 12 in aghaidh na míosa an bhliain seo chugainn. Tá 10 seoladh Falcon bainte amach ag SpaceX cheana féin i dtréimhse 30 lá, agus é mar aidhm é a dhéanamh mar an norm ag bogadh ar aghaidh.

Ní hamháin go bhfuil SpaceX chun tosaigh ar fud an domhain maidir le líon na seoltaí, ach tá sé chun tosaigh freisin i mais pálasta iomlán a seoladh i bhfithis i mbliana. Sa chéad leath de 2023, sheachaid SpaceX thart ar 447 tonna méadrach lasta isteach i bhfithis, arb ionann é agus thart ar 80 faoin gcéad den ábhar ar fad a seoladh isteach i bhfithis ar fud an domhain.

Is féidir rath SpaceX a chur i leith roinnt fachtóirí, lena n-áirítear athúsáid teanndáileog céadchéime agus aontaí pálasta. Tá an chuideachta tar éis amanna slánúcháin a laghdú ag a pillíní seolta freisin, agus laghdaíodh eochaircheap seolta Florida go dtí níos lú ná ceithre lá idir misin. Tá eochaircheap seolta an Chósta Thiar i California tar éis 18 misean Falcon 9 a óstáil ach tógann sé níos faide iad a chur ar bun do gach misean mar gheall ar dhearadh níos sine.

Tá athruithe ar oibríochtaí ar Raon an Oirthir de chuid SpaceX mar thoradh ar an méadú atá ag teacht ar an méid seolta atá ag SpaceX freisin. Tá an raon tar éis freastal ar an éileamh seolta níos airde atá á thiomáint ag SpaceX agus tá a oibríochtaí cuíchóirithe dá réir.

Le spriocanna uaillmhianacha SpaceX don todhchaí, táthar ag súil go bhfanfaidh sé ar thús cadhnaíochta maidir le taiscéalaíocht spáis agus leanúint ar aghaidh ag brú teorainneacha laistigh den tionscal.

Foinsí:

– Leagann SpaceX taifead amach le 62ú seoladh na bliana – Ars Technica

– Soláthraíonn SpaceX 80% den tonnáiste seolta spáis domhanda go dtí seo i mbliana – Teslarati