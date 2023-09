Créatúir Mhara a Fháil i bPuzal Crosfhocal an Lae Inniu

I bhfreagra crosfhocal an lae inniu, a chuir Ella Dershowitz le chéile, tá téama cliste bunaithe ar shéanáin uisceacha. Feidhmíonn an nochtóir ag 37-Trasna, “Aquatic denizen,” mar leid foghraíochta ar na focail ciorcaláilte sa phuzal. Ní créatúir farraige amháin iad seo, áfach; is créatúir iad go léir ar féidir a n-ainmneacha a fháil ach cruth na litreach C a leanúint ó bhun go barr ag baint úsáide as na litreacha ciorcalacha. I measc roinnt samplaí tá spúinse farraige agus an chuasán mara. Tóg do chuid ama agus féach cé mhéad créatúr farraige is féidir leat a aithint!

Agus an crosfhocal á réiteach agat, seans go dtiocfaidh tú ar roinnt leideanna deacra. Mar shampla, tagraíonn 15A don tsraith manga Seapánach agus anime is mó díol, NARUTO. Is féidir le 50A, IDIOManna, a bheith ina dhúshlán d’aistritheoirí agus iad ag brath ar léirmhínithe fíoracha nó aistrithe teanga. Mar an gcéanna, "Colúin slanted?" 16D. thagraíonn sé do OP-EDS, atá sceabhacha eagarthóireachta seachas ailtireachta. Ina theannta sin, tá leideanna 25D LACES UP, agus is é sin an rud a dhéanann duine chun scátáil a dhéanamh, agus is grúpáil matamaitice é 39D's EMPTY SET gan aon eilimintí.

Ná bí buartha má bhíonn tú ag streachailt le puzzles Dé hAoine. Cuireann Christina Iverson, eagarthóir puzal, an nuachtlitir Easy Mode ar fáil, a sheolann amach crosfhocal Dé hAoine le leideanna níos inrochtana go díreach chuig do bhosca isteach. Ar an mbealach seo, is féidir leat cleachtadh agus de réir a chéile a bheith níos mó muiníne i réiteach na puzzles níos déine. Más spéis leat do chrosfhocal féin a chur isteach chuig The New York Times, tá córas oscailte aighneachta acu a ligeann duit do chuid puzzles a chur isteach ar líne.

Foinse: Crosfhocal Ella Dershowitz agus nuachtlitir The New York Times Easy Mode.