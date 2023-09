Tugann SoundCloud Beatha Fionnachtana Stíl TikTok isteach le Gearrthóga Gearra agus Scrollaigh Ingearach

D’fhógair SoundCloud go bhfuil gné nua á sheoladh atá cosúil leis an ardán meáin shóisialta móréilimh, TikTok. Tá fotha fionnachtana á rolladh amach ag an gcuideachta sruthú ceoil a ligeann d’úsáideoirí scrolláil go hingearach agus éisteacht le gearrthóga gearra amhrán. Beidh an ghné seo, a tástáladh ar dtús i mí an Mhárta, ar fáil anois do gach úsáideoir SoundCloud ar fheistí iOS agus Android araon.

Ligfidh an aip nuashonraithe d'úsáideoirí éisteacht le réamhamharc 30 soicind ar amhrán chun cabhrú leo cinneadh a dhéanamh an bhfuil siad ag iarraidh éisteacht leis an rian iomlán. Tríd an gcnaipe súgartha a thapáil agus iad ag éisteacht leis an réamhamharc, is féidir le húsáideoirí aistriú gan uaim isteach i leagan iomlán an amhráin.

Chun na buaicphointí 30 soicind seo ó amhráin a choimeád, tá SoundCloud ag baint úsáide as cumhacht AI Musiio. Ghnóthaigh SoundCloud Musiio, gnólacht nua-thionscanta AI, in 2022 chun cur lena thaithí fionnachtana ceoil. Roghnaíonn teicneolaíocht Musiio na 30 soicind is fearr as gach amhrán go huathoibríoch.

Áiríonn an fotha fionnachtana nua freisin cnaipí aicearra le haghaidh seinmliosta áisiúil agus bainistíocht leabharlainne. Is féidir le húsáideoirí amhráin a chur go héasca ar a gcuid seinmliostaí nó leabharlanna agus cosúil le rianta chun rochtain a fháil orthu níos déanaí sa rannán “Ranta is maith leo”.

Cé gur breis suntasach é an fotha fionnachtana nua, beidh rochtain fós ag úsáideoirí ar an mbeathú traidisiúnta seo a leanas. Trí nascleanúint a dhéanamh chuig an táb “I ndiaidh”, is féidir le húsáideoirí rianta a d'fhoilsigh na healaíontóirí a leanann siad a fheiceáil.

Faoi láthair tá SoundCloud ina hóstach ar chatalóg fhairsing de níos mó ná 320 milliún rian ó 40 milliún cruthaitheoir. Cé nach bhfuil líon beacht na n-úsáideoirí gníomhacha nochta ag an gcuideachta, deir sé go bhfuil 130 milliún lucht leanúna fostaithe aici bunaithe ar bhlagphost níos luaithe i mbliana.

Tá an chuideachta ag obair go gníomhach ar thionscnaimh chun tacú le healaíontóirí a gcuid ceoil a chur chun cinn agus teagmháil a dhéanamh le lucht leanúna. I mí na Bealtaine, thug SoundCloud isteach sraith uirlisí rannpháirtíochta, lena n-áirítear gnéithe anailísíochta agus teachtaireachtaí díreacha. Ina theannta sin, rinne sé tástáil le déanaí ar fheidhm ar a dtugtar First Fans, a chinntíonn go bhfaigheann rianta nua treisiú tosaigh trí iad a mholadh d'úsáideoirí a bhfuil an blas céanna acu.

Áiríonn clár ríchíosa lucht leanúna-chumhachtaithe SoundCloud, a seoladh in 2021, níos mó ná 500,000 ealaíontóir anois. In ionad ioncam a dháileadh bunaithe ar shruthanna foriomlána, dáileann an clár seo airgead fógraí agus síntiúis ar ealaíontóirí bunaithe ar na healaíontóirí a éisteann úsáideoirí.

Chun brabúsacht a bhaint amach, tá céimeanna glactha ag SoundCloud chun a lucht saothair a bhainistiú agus acmhainní a leithdháileadh go héifeachtach. I mí na Bealtaine, leag an chuideachta 8% dá fhoireann as, tar éis laghdú 20% ar an lucht saothair i mí Lúnasa na bliana roimhe sin.

