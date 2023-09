Marvel's Spider-Man 2 Limited-Eagrán PS5 Beart: Cad is gá duit a bheith ar eolas

Tá Sony ag ullmhú do Marvel's Spider-Man 2 a sheoladh le beart speisialta PlayStation 5. Ar phraghas $600, cuimsíonn an beart seo consól caighdeánach PS5 agus na gnáthchodanna go léir. Mar sin féin, is é an rud a dhéanann an beart seo tarraingteach ná na trí bhreise shonracha atá san áireamh: aghaidhchláir saincheaptha, dearbhán digiteach don chluiche, agus rialtóir uathúil DualSense.

Tá dearadh dearg agus dubh ar na plátaí aghaidh saincheaptha atá cosúil le culaith phríomhcharachtar an chluiche, Miles Morales. Tá bailchríoch uigeachta ag an bpláta tosaigh, agus trasnaíonn na dathanna beagán ardaithe. Taispeánann sé freisin lógó bán Spider-Man sa chúinne ag bun ar dheis. Tá an faceplate cúil caol agus dubh, le lógó bán Spidey ag bun an leathanaigh. Go háirithe, tá na plátaí taobh inbhainte, díreach mar atá ar an PS5 caighdeánach.

Chomh maith leis na plátaí aghaidh saincheaptha, tagann an bundle le rialtóir DualSense meaitseála. Tá an dearadh dearg agus dubh céanna ar an rialtóir seo agus atá ar an bpláta tosaigh, agus tá lógó bán Spider-Man ar an touchpad. Cé gur féidir an rialtóir a cheannach ar leithligh ar $80, is bónas breise é a bheith san áireamh sa bheart.

Is é ceann de na gnéithe standout den bheart seo ná íoslódáil digiteach de Marvel's Spider-Man 2 a chuimsiú. Cuirfear an cluiche seo i ngníomh nuair a bheidh sé á scaoileadh go hoifigiúil ar 20 Deireadh Fómhair. Cuireann sé seo luach suntasach leis an mbeart, ag glacadh leis go ndearnadh consóil eagrán speisialta. is annamh an ghlúin consól seo, rud a fhágann gur inbhailithe inmhianaithe an PS5 eagrán teoranta.

Tá pacáiste eagrán teoranta Marvel's Spider-Man 2 PS5 ar fáil anois, agus tá an cluiche le seoladh go heisiach le haghaidh PS5 ar 20 Deireadh Fómhair. Ná caill do sheans do lámha a fháil ar an bpacáiste uathúil seo a bhfuil an-iarracht air.

