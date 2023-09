Tugann Sony isteach BURANO: An Ceamara Digiteach Pictiúrlann Réabhlóideach CineAlta

Nocht Sony le déanaí a chruthú is déanaí i saol na ceamaraí digiteacha pictiúrlann - an BURANO. Tá an ceamara iontach seo suite idir an VENICE 2 agus an FX9, agus tá gnéithe úrnua ann a ardaíonn ceamaraí Sony chuig airde nua.

Ceann de na gnéithe suntasacha den BURANO is ea an t-idirdhealú atá déanta aige mar an chéad cheamara PL-mount ar domhan le cobhsú corpraithe ionsuite (IBIS). Ciallaíonn sé seo go bhfuil lámhach ríomhaire boise le lionsaí pictiúrlainne níos indéanta anois ná mar a bhí riamh cheana, rud a dhéanann réabhlóidiú ar an mbealach a dhéantar léiriúcháin ardleibhéil a ghabháil.

Gné cheannródaíoch eile den BURANO is ea an meascán de scagairí IBIS agus ND (Dlús Neodrach) ionsuite. Gné í seo a bhfuil lucht scannán ag súil go fonnmhar léi, go háirithe i gceamaraí beaga gan scáthán. D’éirigh le Sony an dúshlán seo a réiteach leis an BURANO, rud a d’fhéadfadh a bheith ag moladh dul chun cinn comhchosúil ina samhlacha ceamara amach anseo.

Ina theannta sin, tá rún 8.6K ag an BURANO, CODEC X-OCN LT RAW, agus an CODEC XAVC H nua. Cuireann sé cumais autofocus ar fáil agus tá sé in ann suas le 4K120 (i mbarr S35) a thaifeadadh ar chártaí CF Express Cineál B.

Tá E-Mount dúchais ag an gceamara faoi bhun a fheiste PL, cosúil leis an socrú a fhaightear sa VENICE 2. Ligeann sé seo comhoiriúnacht le raon leathan lionsaí, lena n-áirítear lionsaí E-Mount dúchais agus lionsaí EF.

Gnéithe an BURANO braiteoir 8.6K le ISO dhúchasach dé 800 agus 3200, a roinnt sonraíochtaí go leor leis an VENICE 2. Tairgeann sé freisin 16 stadanna de domhanleithead, cosúil leis na torthaí eisceachtúla a fhaightear ó VENICE 2 i dtástálacha saotharlainne.

Go háirithe, shoots an BURANO 8K ag suas le 30fps i bhfráma iomlán, 6K ag suas le 60fps i bhfráma iomlán, agus 4K ag suas le 120fps i mbarr S35. Cuireann sé modhanna ceangailteach ar fáil freisin do thaifeadta níos ísle, rud a mhéadaíonn a solúbthacht.

Faightear cumais uathfhócas an BURANO le hoidhreacht ó na ceamaraí FX9 agus FX6, rud a fhágann gur rogha iontach é do chriúnna beaga nó do lámhach aonair clár faisnéise. Tá teicneolaíocht uathfhócas Sony ar fheabhas i mbrath aghaidh agus rianú súl, ag tairiscint luas agus beachtas mórthaibhseach.

Cé nach bhfuil an cumas ag an BURANO íomhánna anamorfacha agus modh geata oscailte 3:2 a thaifeadadh ag an seoladh, cuireann an ceamara feidhmeanna dí-bhrú le haghaidh lámhach anamaorfach, agus tá gnéithe breise beartaithe le haghaidh nuashonruithe firmware amach anseo. Tá aiseolas á lorg ag Sony go gníomhach ón margadh agus b’fhéidir go smaoineodh sé ar léamh lánbhraiteora a chur leis mar fhreagra ar iarratais ón gcineamatagrafaí.

Go hachomair, is ceamara athraithe cluiche é BURANO Sony pacáilte le gnéithe nuálacha a bhrúnn teorainneacha na pictiúrlainne digiteacha. Nascann sé an chéad PL-mount riamh le IBIS agus ND ionsuite, seachadann sé cáilíocht íomhá eisceachtúil, agus cuireann sé féidearthachtaí cruthaitheacha gan deireadh ar fáil do scannánóirí.

Foinsí:

– Preasráiteas Sony BURano