Treoir Starfield: Conas an Wakizashi Katana a Aimsiú agus a Mháistir

Starfield Cuireann éagsúlacht na n-arm ar fáil do imreoirí a shaincheapadh ar a gcuid carachtair agus playstyles. Ceann de na hairm sheasta amach is ea an Wakizashi, katana a ligeann d’imreoirí dul i ngleic le gar-cheathrú. Leis na scileanna cearta, is féidir leis an Wakizashi déileáil le damáiste ollmhór agus buntáistí uathúla a sholáthar ar nós éifeachtaí fuilithe agus damáiste méadaithe i gcoinne daoine.

Chun teacht ar an Wakizashi i Starfield, ní mór imreoirí chun taisteal go dtí an chathair luminescent Neon ar Volii Alfa, atá suite i gcóras réalta Volii. Tá an chathair soir ó dheas ón suíomh tosaigh, réaltra Alpha Centauri, agus is féidir teacht uirthi tar éis cúpla príomhcheist a chríochnú. Nuair a bheidh siad i Neon, ba chóir d’imreoirí dul chuig ceantar Ebbside in aice le hÓstán Volii.

Anseo, gheobhaidh imreoirí Frankie's Grab + Go, siopa a bhfuil bealach isteach rúnda aige go dtí an cheilt ar an Sindeacáit Seokguh. Is é an bealach is éasca le dul isteach ná cur ina luí ar úinéir an tsiopa, Franchesca Moore, an doras a oscailt duit. De rogha air sin, is féidir le himreoirí a cárta eochair póca a phiocadh. Nuair a bheidh siad istigh sa cheilt, ba chóir do na himreoirí an foirgneamh a iniúchadh go dtí go bhfaighidh siad cás arm buí ar bhord. Laistigh den chás tá an Syndicate Enforcer, Wakizashi eipiciúil.

Bealach eile leis an Wakizashi a fháil is ea dul isteach sna Stailceoirí, buíon iomaíochta de chuid an tSiondacáit Seokguh. De réir mar a théann imreoirí ar aghaidh tríd an taobh-insint a bhaineann leis na Stailceoirí, beidh deis acu sa deireadh Wakizashi coiteann a cheannach ón díoltóir arm Hatchet.

Chun cumhacht an Wakizashi a uasmhéadú go hiomlán, ba cheart go ndíreodh imreoirí ar uasghrádú tréithe sainiúla carachtar. Sa Chrann Chomhrac, is féidir le scileanna mar Crippling agus Duling aschur damáiste agus marthanacht a mhéadú. Sa Chrann Fhisiciúil, cuireann scileanna ar nós na nEalaíon Comhraic agus na hAthbheochana le seansanna buailte criticiúla agus athghintear sláinte.

Leis na scileanna seo, is féidir le himreoirí a bheith ina gcibear-ronin gan stad, ag gearradh trí naimhde gan stró. Ligeann aschur ard damáiste Wakizashi do na himreoirí naimhde a bhaint go tapa, rud a fhágann gur arm iontach é i gcoinne daoine agus créatúir. Mar sin féin, d'fhéadfadh go mbeadh níos mó iarracht ag teastáil ó bosses mar gheall ar a sláinte agus a bhfriotaíocht mhéadaithe.

Ar an iomlán, is arm cumhachtach é an katana Wakizashi i Starfield is féidir a fháil trí láithreacha agus quests ar leith. Leis na scileanna agus na huasghráduithe cearta, is féidir le himreoirí a bheith ina gcomhraiceoirí deadly melee agus taitneamh a bhaint as an taithí shásúil a bhaineann le katana a chaitheamh i suíomh todhchaíochta.

