Tugann Nuashonruithe Meán Fómhair 2023 Android Tacaíocht Feabhsaithe FIDO2 do PINanna

Tá Google ag rolladh amach nuashonruithe córais do Android i mí Mheán Fómhair 2023, lena n-áirítear feabhsuithe éagsúla agus gnéithe nua. Déantar na nuashonruithe seo a sheachadadh tríd an Play Store agus clúdaíonn siad comhpháirteanna lárnacha OS chomh maith le haipeanna cosúil le Seirbhísí Súgartha agus an Store Súgartha.

Nuashonrú suntasach amháin don mhí seo ná an tacaíocht fheabhsaithe do chaighdeán slándála FIDO2 ar Android. Tá FIDO2, a úsáidtear go coitianta le haghaidh fíordheimhnithe dhá fhachtóir, tar éis tóir a fháil sa tionscal ardteicneolaíochta le tabhairt isteach modhanna logáil isteach gan phasfhocal. Chun slándáil a neartú, tacóidh Android anois le PIN a chur leis chun pasfhocail a chosaint. Níl sonraí na tacaíochta seo ar eolas go fóill, ach d’fhéadfadh sé go mbeadh i gceist leis PIN a iontráil d’eochair shlándála FIDO2 nasctha nó PIN a chur leis d’fhóin Android a fheidhmíonn mar eochracha FIDO2 iad féin. Nochtfar tuilleadh sonraí nuair a eiseofar leagan 23.35 de Sheirbhísí Súgartha Google.

Ina theannta sin, gheobhaidh Google Wallet mionfheabhsuithe, mar shocruithe tosaíochta ríomhphoist nua agus taithí bainistíochta cártaí níos fearr d'úsáideoirí sa tSeapáin. Tabharfaidh an Store Súgartha isteach leathanach socruithe nua a shimplíonn roghanna suirbhéanna d’úsáideoirí.

Tríd is tríd, léiríonn na nuashonruithe seo tiomantas leanúnach Google chun eispéireas Android a fheabhsú agus gnéithe slándála feabhsaithe a sholáthar d’úsáideoirí.

