Nascacht Dhigiteach agus Seachtain Feasachta Lifeline: Seirbhísí Guth agus Leathanbhanda a Dhéanamh Inrochtana do Chách

I saol idirnasctha an lae inniu, ní áis amháin é rochtain ar sheirbhísí gutha agus leathanbhanda, ach ina riachtanas. Soláthraíonn sé líne tharrthála do chabhair éigeandála, cuireann sé ar chumas cumarsáide le seirbhísí rialtais, nascann sé daoine aonair le hacmhainní pobail, agus coinníonn sé cairde agus teaghlaigh ceangailte. Mar sin féin, ní féidir le gach duine íoc as costas na seirbhísí ríthábhachtacha seo, agus tá go leor teaghlach sna Stáit Aontaithe fós neamhcheangailte.

Ag aithint an tábhacht a bhaineann le rochtain ghutha agus leathanbhanda do dhaoine aonair ar ioncam íseal agus veterans, tá an Coimisiún Cumarsáide Feidearálach (FCC) agus Coimisiún Seirbhíse Poiblí Michigan (MPSC) tar éis comhoibriú chun na seirbhísí seo a dhéanamh níos inacmhainne. Tríd an gclár Cúnamh Lifeline agus an Clár Nascachta Inacmhainne, is féidir le tomhaltóirí incháilithe lascaine a fháil ar a gcuid táillí míosúla ar sheirbhís ghutha agus leathanbhanda.

Soláthraíonn na Cláir Lifeline agus Nascacht Inacmhainne lascaine míosúil ar bhille do thomhaltóirí incháilithe ar ioncam íseal, lena n-áirítear iad siúd a ghlacann páirt sa Chlár Pinsin Veterans. Tá an rogha ag rannpháirtithe a n-lascaine Lifeline a chur i bhfeidhm ar bheart gutha, leathanbhanda, nó ar bheart guth-leathanbhanda, agus cuirtear lascaine ACP i bhfeidhm go sonrach ar sheirbhís leathanbhanda.

Ina theannta sin, bhunaigh an FCC Cláir Nasctha Feabhsaithe agus Lifeline do Thailte Treibhe, ag aithint riachtanais uathúla daoine aonair sna réimsí seo. Nuashonraíodh na rialacha incháilitheachta don Chlár Lifeline freisin chun dúbailt tacaíochta a chosc agus chun a áirithiú nach bhfaigheann ach na daoine sin a bhfuil fíor-ghá acu an cúnamh ríthábhachtach seo.

Tá sé mar aidhm ag Seachtain Feasachta um Nascacht Dhigiteach agus Lifeline, a d'fhógair an Gobharnóir Gretchen Whitmer, feasacht a mhéadú faoi infhaighteacht na gclár seo agus spreagadh a thabhairt do shaoránaigh incháilithe chun clárú. Tá eagraíochtaí éagsúla, gníomhaireachtaí rialtais, ceannairí tionscail, agus tacadóirí tomhaltóirí ag teacht le chéile chun oideachas a chur ar chónaitheoirí faoi chláir stáit agus cónaidhme le haghaidh nascacht ghutha agus leathanbhanda.

Níor cheart go mbeadh aon saoránach gan seirbhís gutháin nó leathanbhanda díreach toisc nach bhfuil sé d'acmhainn acu é. Trí Lifeline agus an Clár Nascachta Inacmhainne a chur chun cinn, is féidir linn a chinntiú go bhfuil rochtain ag gach saoránach SAM ar sheirbhísí inacmhainne gutha agus leathanbhanda.

