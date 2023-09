Aistríonn Sefton Careline chuig ardán Bogearraí-mar-Seirbhís le haghaidh cosaint fheabhsaithe do chustaiméirí

Tá an t-aistriú á dhéanamh ag Sefton Careline, an tseirbhís cúraim teicneolaíochta sa bhaile a sholáthraíonn Comhairle Sefton, chuig ardán Bogearraí-mar-Seirbhís (SaaS) chun a chustaiméirí a chosaint le linn aistriú na RA ó phrótacal analógach go prótacal idirlín (IP). líonra cumarsáide. Tá PNC IP SaaS de chuid Tunstall Healthcare roghnaithe ag an gcuideachta mar ardán nua, ag cinntiú go n-oibríonn Sefton Careline ar an teicneolaíocht is déanaí agus go bhfuil sé ullamh don aistriú go digiteach.

Trí bhogadh go samhail SaaS, is féidir le Sefton Careline an t-am agus na costais a bhaineann le foinsiú, cothabháil agus bainistiú bonneagair crua-earraí a sheachaint. Ligeann an teicneolaíocht nua freisin d’oibreoirí oibriú ón mbaile, rud a fhágann go bhfuil an tseirbhís níos lúfar agus níos éifeachtaí. Tá treoir maidir le sreabhadh oibre curtha i bhfeidhm chun amanna freagartha níos tapúla a sholáthar, rud a fhágann go bhfuil taithí úsáideora feabhsaithe do chónaitheoirí.

Cuireann Sefton Careline pacáistí cúraim ar fáil do chónaitheoirí áitiúla a scaoileadh amach as an ospidéal, ag soláthar seirbhísí monatóireachta agus freagartha. Tá pendants inchaite ar fáil do chónaitheoirí chun cabhair a ghairm, chomh maith le braiteoirí atá suiteáilte ina dtithe. Cinntíonn an teicneolaíocht seo gur féidir le cónaitheoirí fanacht neamhspleách sa bhaile.

Chuir Jo Alty, bainisteoir Sefton Careline, in iúl go raibh sí sásta leis an aistriú, ag rá go ndearna sé an tseirbhís níos solúbtha agus níos éasca le húsáid don fhoireann agus do na cónaitheoirí araon. Trí oibriú go dlúth le Tunstall Healthcare is féidir aistriú réidh a dhéanamh, rud a chuaigh chun sochair dóibh siúd go léir a bhfuil baint acu leis an tseirbhís Careline.

Leag Carissa Turner, bainisteoir seachadta ag Tunstall Healthcare, béim ar a thábhachtaí atá sé bogadh chuig samhail SaaS mar ullmhúchán don aistriú digiteach. Seoladh an t-ardán PNC IP SaaS i mí Aibreáin na bliana seo, chun tosaigh ar an aistriú digiteach céimnithe sa RA, atá le bheith críochnaithe faoi 2025.

Tríd is tríd, rachaidh an t-aistriú chuig ardán SaaS go mór chun tairbhe Sefton Careline agus a chustaiméirí, ag cinntiú go bhfanann an tseirbhís iontaofa agus cothrom le dáta le linn don RA aistriú chuig líonra cumarsáide digiteach.

Foinsí:

– Comhairle Sefton

– Tunstall Healthcare