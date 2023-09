Aistrigh AirPods Pro Dara Glúin Apple go USB-C le haghaidh Cás Muirir

D’fhógair Apple le linn imeacht an iPhone 15 go dtiocfaidh cás muirir USB-C ar an dara glúin AirPods Pro anois. Is athrú suntasach é seo mar ciallaíonn sé go n-úsáidfidh an AirPods Pro an charger céanna leis an iPad agus MacBook anois, rud a ligeann d'úsáideoirí aon chábla USB-C atá ar fáil acu a úsáid. Mar gheall ar dhlúthmhéid agus cumas ceallraí an AirPods Pro tá sé ag luí le raon cáblaí USB-C, rud a chinntíonn áisiúlacht d'úsáideoirí.

Ina theannta sin, leanfaidh an AirPods Pro nua ag tacú le muirearú gan sreang, ag tabhairt solúbthachta d'úsáideoirí a gcuid cluasáin a mhuirearú gan gá le cáblaí. Maidir le cosaint, tá feabhas beag tagtha ar fhriotaíocht deannaigh agus uisce an AirPods Pro. Tá rátáil IP54 acu anois, a thugann cosaint áirithe i gcoinne cáithníní deannaigh agus splancscáileán uisce. Mar sin féin, ba cheart d'úsáideoirí an AirPods Pro a thumadh in uisce a sheachaint.

Cé nach bhfuil aon scéala fós maidir le cathain a leanfar le leaganacha eile de AirPods, táthar ag súil go nglacfar leis an aistriú seo go USB-C i múnlaí amach anseo. Fanfaidh praghas an AirPods Pro nua ag $ 249 sna SA agus i 30 tír eile, agus beidh siad ar fáil le ceannach ag tosú 22 Meán Fómhair.

Ar an iomlán, cuireann an t-aistriú seo chuig muirear USB-C don dara glúin AirPods Pro comhoiriúnacht agus áisiúlacht níos fearr d'úsáideoirí, chomh maith le cosaint fheabhsaithe ar dheannach agus uisce. Leanann Apple ag cur lena chuid táirgí chun freastal ar riachtanais athraitheacha a chustaiméirí.

