Cath Giants Smartphone: Samsung's Push with Infoldable Phones

De réir Counterpoint Research, is iad Samsung agus Apple na himreoirí is mó sa mhargadh smartphone domhanda, agus Samsung beagán imeallaithe amach Apple i dtéarmaí sciar den mhargadh. Chun a shuíomh sa mhargadh a bhunú tuilleadh, tá Samsung ag díriú ar fhóin chliste infhillte.

Ag an imeacht “Unpacked” a reáchtáladh sa Chóiré Theas le déanaí, nocht Samsung a Réaltra Z Fold 5 agus Réaltra Z Smeach 5 nua. Léiríonn na gléasanna seo tiomantas Samsung don teicneolaíocht infhillte agus léiríonn siad todhchaí na nguthán cliste. Tá an t-aistriú seo ó Samsung athnuachan, mar tugann sé rud éigin nua agus difriúil chuig an margadh smartphone, a bhí faoi cheannas gléasanna dronuilleogach le feabhsuithe incriminteacha i luas próiseálaí agus cáilíocht ceamara.

Is é an dúshlán is mó do Samsung ná an bua a fháil ar úsáideoirí iPhone agus a chur ina luí orthu aistriú chuig fóin infhillte faoi thiomáint Android. Chruthaigh Apple éiceachóras láidir aipeanna eisiacha, gabhálais, agus seirbhísí síntiúis a fhágann go bhfuil sé deacair d'úsáideoirí imeacht. Feidhmchlár glasála isteach amháin a bhfuil an-tóir uirthi do Apple ná iMessage, a thairgeann comhroinnt íomhá agus físeáin ardchaighdeáin. Ar an láimh eile, bíonn teorainneacha ag úsáideoirí Android agus iad ag téacsáil íomhánna agus físeáin chuig úsáideoirí iOS.

Cé go mb’fhéidir nach mbeadh fóin foldable Samsung in ann an ghné seo a athrú, is féidir leo díriú ar úsáideoirí nach bhfuil chomh tiomanta d’éiceachóras Apple agus iad a spreagadh chun an t-athrú a dhéanamh. Tá fógraí seolta ag Samsung fiú ag iarraidh ar úsáideoirí iPhone aistriú chuig a gcuid gléasanna infhillte.

Mar sin féin, d'fhéadfadh Apple cur isteach ar phleananna Samsung trína ghléas fillte féin a scaoileadh. Cé nach bhfuil aon deimhniú oifigiúil ann, tugann ráflaí le fios go bhfuil Apple ag smaoineamh ar iPad foldable. Tá stair ag Apple breathnú ar an margadh agus bogadh a dhéanamh nuair a bhíonn an t-am ceart.

Tá an margadh fón foldable fós sách beag i gcomparáid leis an margadh fón cliste iomlán, ach le Samsung chun tosaigh, is é an rud is tábhachtaí ná a chur ina luí ar úsáideoirí iPhone aistriú. Tá sé le feiceáil fós an féidir le fóin infhillte Samsung an margadh a mhilleadh agus tonn nua úsáideoirí fón cliste a mhealladh.

Foinse: Yahoo Finance, Counterpoint Research