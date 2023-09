Faigh amach Samsung Sale: Na Margaí is Fearr ar Fhóin, Teilifíseáin agus Tuilleadh

Tá díolachán Samsung Discover oscailte do chách anois tar éis tréimhse luath-rochtana gairid. Le raon leathan táirgí ar fáil, lena n-áirítear gutháin, teilifíseáin, fearais, soicéid inchaite agus ardteicneolaíocht eile, tá rud éigin ann do chách.

Margadh suntasach amháin is ea an Samsung Galaxy S23 Ultra, atá ar fáil ó $399 le trádáil isteach incháilithe. Chomh maith leis an bpraghas lascainithe, gheobhaidh custaiméirí uasghrádú stórála dúbailte saor in aisce freisin. Is deis iontach é seo ceann de phríomhfhóin Samsung a fháil ar phraghas iontach íseal, cé go bhfuil feiste nua-aimseartha den scoth ag teastáil don trádáil isteach.

Dóibh siúd ar bhuiséad níos déine, tá an Samsung Galaxy A54 ar fáil ó $124.99. Áirítear leis seo lacáiste uathoibríoch $75 ar an mbunphraghas de $449.99, chomh maith le creidmheas trádála isteach feabhsaithe suas le $250. Is é an Réaltra A54 fón cliste dea-dhéanta agus lán-feiceáil a thairgeann luach iontach ar airgead.

Chomh maith le fóin, tá margaí ar theilifíseáin le fáil i ndíolachán Discover Samsung. Is féidir le custaiméirí taitneamh a bhaint as lascainí suas le $4,000 ar theilifíseáin QLED, OLED, agus 8K. Cibé an bhfuil tú ag lorg pictiúr ardchaighdeáin, dathanna bríomhara, nó an teicneolaíocht is déanaí, tá margadh teilifíse ann duit.

Le níos mó tairiscintí agus margaí splanc le seoladh sna laethanta amach romhainn, is fiú an díolachán iomlán Discover Samsung a bhrabhsáil chun na margaí is fearr a oireann do do chuid riachtanas a fháil. Coinnigh súil amach le haghaidh ár nuashonruithe i rith na seachtaine agus muid ag béim ar na tairiscintí is fearr.

