Tuairiscíonn Úsáideoirí Samsung Galaxy Watch 6 Saincheisteanna Strap

Bhí fadhbanna ag úsáideoirí an Samsung Galaxy Watch 6 leis an dearadh strap nua, a úsáideann cnaipe in ionad bioráin lena bhaint. Cé go raibh an dearadh nua beartaithe chun modh níos áisiúla a sholáthar chun an strap a cheangal, tá iarmhairtí neamhbheartaithe mar thoradh air.

Fuair ​​​​roinnt úsáideoirí amach go bhféadfadh brúnna cnaipe de thaisme a chur faoi deara go dtiocfaidh an strap scaoilte. Tarlaíonn sé seo de ghnáth nuair a bhíonn brú ar an gcaol a ghníomhaíonn go neamhaireach an cnaipe atá suite ar thaobh istigh an strap. Tá an tsaincheist seo tugtha suas ag roinnt úinéirí Galaxy Watch 6 ar ardáin mar Reddit.

Mar sin féin, is fiú a thabhairt faoi deara nach bhfuil an fhadhb seo ag gach úsáideoir. Níor thuairiscigh roinnt daoine aon saincheisteanna maidir leis an dearadh strap nua. Dóibh siúd a bhfuil deacrachtaí acu, tá sé molta ag roinnt acu an t-uaireadóir a chaitheamh díreach os cionn chnámh na láimhe a sheachaint chun an baol a bhaineann le brú an cnaipe a laghdú gan chuimhneamh.

Réiteach féideartha amháin ar an bhfadhb seo ná aistriú ar ais go dtí na strapaí níos sine a úsáideann an meicníocht bioráin, atá fós ag luí leis an Galaxy Watch 6. Ina theannta sin, is féidir na strapaí nua atá bunaithe ar an gcnaipe a úsáid freisin le samhlacha roimhe seo cosúil leis an Galaxy Watch 5. , ag tairiscint réiteach féideartha dóibh siúd a bhfuil fadhbanna acu.

Samsung Galaxy Watch 6: Forbhreathnú ar Ghnéithe

Tá dhá mhúnla i líneáil Samsung Galaxy Watch 6: an Galaxy Watch 6 agus an Galaxy Watch 6 Classic.

Tá gné beloved tugtha ar ais ag an Galaxy Watch 6 Classic, an bezel rothlach fisiceach, a cheadaíonn nascleanúint níos éasca. Gné den dá mhúnla taispeántais Super AMOLED Always On, 2GB RAM, 16GB de stóráil ar bord, agus cuireann siad suas le 40 uair an chloig de shaolré ceallraí.

Foinsí:

– Samsung Galaxy Watch 6 Tuairiscí Úsáideora ar Shaincheisteanna Strap

– Samsung Galaxy Watch 6 Gnéithe agus Sonraíochtaí