Conas a Socraíonn Samsung an Caighdeán le haghaidh Android Smartwatches

Tá Samsung tagtha chun cinn mar cheannaire sa tionscal smartwatch, go háirithe d’úsáideoirí Android. Cé go mbíonn sé deacair ag déantóirí smartwatch eile eispéireas gan uaim a sholáthar, seasann sraith Galaxy Watch Samsung amach mar an rogha is aibí agus is scagtha agus iad péireáilte le fón Android.

Léiríonn an ghlúin is déanaí, an Galaxy Watch 6 agus Galaxy Watch 6 Classic, tiomantas Samsung don fheabhas. Tugann an t-eagrán Classic, go háirithe, an bezel rothlach beloved isteach arís, rud a fhágann go bhfuil an loingseoireacht níos iomasach ar scáileán dlúth an faire.

Tá aird Samsung ar mhionsonraí soiléir i ndearadh agus feidhmiúlacht na n-uaireadóirí. Tugann na bezels níos caol cuma níos barainní ar na huaireadóirí, agus soláthraíonn na taispeántais níos mó níos mó áisiúlachta agus lorg dlúth á gcoimeád acu. Tugann an Galaxy Watch 6 Classic, déanta as cruach dhosmálta ardchaighdeáin, neart dearfach.

Faoin gcochall, tá sliseanna nua Exynos W6 le feiceáil sa tsraith Galaxy Watch 930, rud a fhágann go bhfuil sé suas le 18% níos tapúla ná a réamhtheachtaithe. I dteannta le Wear OS 4 de chuid Google agus forleagan Samsung One UI 5, tairgeann na uaireadóirí freagra aip níos snappier agus aistrithe loingseoireachta níos rianúla.

Chun leas iomlán a bhaint as gnéithe folláine na sraithe Galaxy Watch 6, moltar an faire a phéireáil le fón Samsung Galaxy agus an leagan is déanaí den aip Samsung Health Monitor a shuiteáil. Tairgeann na uaireadóirí raon leathan uirlisí folláine, lena n-áirítear monatóireacht ar ráta croí, léamha electrocardiogram (ECG), agus anailís ar shonraí coirp.

Mar sin féin, is fiú a thabhairt faoi deara, i dtástálacha, gur thug léamha ráta croí an Galaxy Watch 6 agus Galaxy Watch 6 Classic torthaí beagán níos ísle ó am go chéile i gcomparáid le feistí eile. Ina theannta sin, tá 7 lá de shonraí ar a laghad ag teastáil ó ghnéithe áirithe mar oiliúint codlata chun léargais chruinne a sholáthar.

Tá feabhsuithe suntasacha déanta ag Samsung freisin ar shaol na ceallraí. Is féidir leis an Galaxy Watch 6 Classic a mhaireann suas le dhá lá le húsáid measartha agus fós tá thart ar 54% ceallraí fágtha ag deireadh timthriall 12 uair an chloig. Mar sin féin, tá gá le muirearú laethúil fós, go háirithe má úsáidtear rianú codlata.

Tríd is tríd, leagann sraith Samsung's Galaxy Watch 6 ardchaighdeán le haghaidh uaireadóirí cliste Android. Mar gheall ar a chomhtháthú gan uaim le fóin Android, dearadh scagtha, feidhmíocht fheabhsaithe, agus gnéithe folláine cuimsitheacha tá sé ina rogha is fearr sa mhargadh smartwatch.

