Samsung Galaxy Watch 6: Smartwatch Soladach le Mion Uasghráduithe

Is é an Samsung Galaxy Watch 6 an t-ábhar breise is déanaí le raon faire cliste Samsung. Cé go mb’fhéidir nach dtabharfaidh sé aon ghnéithe úrnua, cuireann sé dearadh tarraingteach ar fáil agus an taithí Wear OS is fearr atá ar fáil. Tagann an faire i dhá mhéid, 40mm agus 44mm, agus tá taispeáint níos mó agus níos gile ann i gcomparáid lena réamhtheachtaí, an Galaxy Watch 5.

Ceann de na gnéithe suntasacha den Galaxy Watch 6 ná a chomhoiriúnacht le huirlisí agus aipeanna Google cosúil leis an Store Súgartha, ag soláthar eispéireas láidir faire cliste d’úsáideoirí. Cuimsíonn an t-uaireadóir cumais rianaithe sláinte agus folláine freisin, lena n-áirítear rianú gníomhaíochta, monatóireacht ar ráta croí, agus rianú GPS le haghaidh gníomhaíochtaí amuigh faoin aer cosúil le rith agus rothaíocht.

Ritheann an Galaxy Watch 6 ar Wear OS 4 Google le forleagan Samsung's One UI Watch 5, ag tairiscint taithí úsáideora glan agus géar. Mar sin féin, tá teorainn amháin leis an faire a bezel dteagmháil-chumasaithe, is féidir a bheith neamhiontaofa agus neamhéifeachtach, go háirithe i gcásanna a bhaineann le allais nó ramhar.

Maidir le díograiseoirí folláine, cuireann an Galaxy Watch 6 gnéithe rianaithe bunúsacha ar fáil, mar shampla comhaireamh céimeanna agus rianú gníomhaíochta. Áiríonn sé freisin gnéithe sonracha cosúil le modh rian reatha, braite crios ráta croí, agus braite uathoibríoch rothaíochta. Mar sin féin, ní fhéadfaidh an ráta croí agus cruinneas GPS a bheith chomh beacht leo siúd a fhaightear i bhfeistí ó Garmin.

Tá ardghnéithe sláinte tugtha isteach ag Samsung freisin mar ECGanna ar éileamh, fógraí neamhrialta ar ráta croí, agus braite brú fola. Mar sin féin, tá na gnéithe seo teoranta d'úsáideoirí fón Samsung, a d'fhéadfadh a bheith ina downside d'úsáideoirí le brandaí smartphone eile.

Ar an iomlán, is rogha láidir é an Samsung Galaxy Watch 6 do dhaoine aonair atá ag lorg faire cliste iontaofa agus lánghnéithe. B'fhéidir nach uasghrádú suntasach é óna réamhtheachtaí, ach cuireann sé an taithí Wear OS is fearr agus raon cumais rianaithe sláinte agus folláine ar fáil.

Foinsí:

– Athbhreithniú Samsung Galaxy Watch 6: Sracfhéachaint

– Samsung Galaxy Watch 6 athbhreithniú ag Kaitlyn Cimino / Údarás Android