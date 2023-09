Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Táibléad Ollmhór le Gnéithe Go hiontach

Tá Samsung tar éis teorainneacha méide a bhrú arís lena tablet is déanaí, an Galaxy Tab S9 Ultra. Le scáileán AMOLED ollmhór 14.6-orlach agus dearadh caol, is cumhacht í an táibléad seo maidir le tomhaltas ilmheán.

Ceann de na gnéithe suntasacha den Galaxy Tab S9 Ultra ná a thaispeántas iontach. Le rún de 2,960 x 1,848 agus cóimheas gné 16:10, tá an scáileán foirfe chun féachaint ar scannáin agus físeáin. Tá na dathanna bríomhar agus geal, agus le ráta athnuachana suas le 120 Hz, soláthraíonn an táibléid scrollaigh rianúil agus ionchur tadhaill sofhreagrach. Ina theannta sin, tacaíonn an táibléid le HDR10 +, ag cur leis an taithí amhairc níos mó fós.

I dtéarmaí crua-earraí, tá an S9 Ultra thar a bheith tanaí, ag tomhas ach 0.21 orlach tiubh agus meáchan 1.6 punt. In ainneoin a mhéide mór, d'éirigh le Samsung an tablet a bhraitheann soladach agus dea-dhéanta. Tá deimhniú IP68 uisce- agus deannaigh-resistant aige, ag cur marthanacht agus suaimhneas intinne dóibh siúd ar mian leo taitneamh a bhaint as a gcuid táibléad in áit ar bith, lena n-áirítear in aice le huisce.

Sármhaitheas an S9 Ultra freisin i bhfeidhmíocht fuaime. Tá cainteoirí den scoth pacáilte ag Samsung isteach sa táibléad, ag seachadadh caighdeán fuaime tumtha. Cibé an bhfuil tú ag féachaint ar scannáin nó ag baint sult as ceol, tá an t-eispéireas fuaime ar an S9 Ultra den chéad scoth.

Cé go dtugann an tablet gnéithe suntasacha, tagann sé le roinnt míbhuntáistí. Níl aipeanna Android optamaithe go fóill le haghaidh scáileáin níos mó, agus is féidir le méid ollmhór an táibléid é a dhéanamh deacair a choinneáil ar feadh tréimhsí fada. Ina theannta sin, tagann an S9 Ultra le tag praghas mór, rud a fhágann gur infheistíocht é dóibh siúd a thugann tosaíocht do scáileán mór agus crua-earraí cumhachtacha.

Mar fhocal scoir, is tablet iontach é an Samsung Galaxy Tab S9 Ultra a thairgeann taispeáint iontach, crua-earraí cumhachtacha agus fuaime tumtha. B'fhéidir nach bhfuil sé do gach duine mar gheall ar a mhéid agus a phraghas, ach dóibh siúd a bhfuil luach acu ar scáileán níos mó agus ar thaithí ilmheán ardcháilíochta, is fiú smaoineamh ar an S9 Ultra.

Sainmhínithe:

– AMOLED: Dé-óid Orgánach Astaithe Solais Orgánach-Maitrís. Teicneolaíocht taispeána a thairgeann dathanna bríomhara agus cóimheasa ardchodarsnachta.

– IP68: Deimhniú a léiríonn friotaíocht feiste in aghaidh uisce agus deannaigh.

– HDR10+: Formáid raon ard dinimiciúil (HDR) a fheabhsaíonn cáilíocht amhairc trí chodarsnacht agus cruinneas dath a mhéadú.

Foinse: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Review ag Engadget agus CNET