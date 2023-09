Samsung Galaxy S24 Ultra: Príomh-Sonraíochtaí Léite don Suaitheanta atá le Teacht

Tá príomhshonraíochtaí roinnte ag tipster don Samsung Galaxy S24 Ultra a bhfuiltear ag súil leis go mór, rud a thugann le tuiscint gur feiste a bheidh dírithe ar tháirgiúlacht a bheidh sa phríomhfhón cliste. De réir an sceite, táthar ag súil go mbeidh an Snapdragon 24 Gen 8 SoC ag an Réaltra S3 Ultra agus socrú ceamara cúil quad faoi stiúir ceamara príomhúil 200-megapixel. Tá ráflaí ann freisin go dtiocfaidh sé le taispeáint ráta athnuachana 120Hz agus frámaí tíotáiniam.

Roinn an tipster Yogesh Brar (@heyitsyogesh) na sonraíochtaí líomhnaithe ar X (Twitter roimhe seo). Tugann an sceitheadh ​​​​le tuiscint go mbeidh an Réaltra S24 Ultra ag rith ar Android 14 bunaithe ar One UI 6 agus go spórtóidh sé taispeáint 6.8-orlach QHD+ AMOLED LTPO dinimiciúil le ráta athnuachana 120Hz. Is dócha go mbeidh an gléas á chumhachtú ag Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC fós le fógairt, ar uasghrádú é ón Snapdragon 8 Gen 2 SoC atá le fáil sa tsraith reatha Réaltra S23.

I dtéarmaí cumais ceamara, tá ráflaí go bhfuil an Réaltra S24 Ultra bródúil as cumraíocht ceamara cúil quad. Deirtear go bhfuil braiteoir mórthaibhseach 200-megapixel ag an gceamara príomhúil, mar aon le shooter telephoto 50-megapixel, braiteoir 12-megapixel, agus braiteoir 10-megapixel. Le haghaidh selfies agus físchomhráite, táthar ag súil le ceamara tosaigh 12-megapixel.

Ag leanúint leis an treocht óna réamhtheachtaí, is dócha go mbeidh ceallraí 24mAh ag an Réaltra S5,000 Ultra le tacaíocht muirir tapa 45W. Ina theannta sin, tá rumoured Samsung úsáid a bhaint as frámaí tíotáiniam le haghaidh marthanacht feabhsaithe, imeacht ón bhfonnadh alúmanaim a chonacthas i múnlaí Réaltra S roimhe seo.

Cé nach bhfuil dáta eisithe beacht na sraithe Réaltra S24 ar eolas fós, táthar ag súil go seolfar é i mí Eanáir nó i mí Feabhra na bliana seo chugainn. Tuairiscítear go mbeidh an Réaltra S24 Ultra ar fáil i dhá chumraíocht: 12GB RAM le 256GB de stóráil, agus 8GB RAM le 128GB de stóráil.

Agus an dáta seolta ag druidim, táthar ag súil go dtiocfaidh tuilleadh sonraí faoin Réaltra S24 Ultra ar líne. Is féidir le díograiseoirí Samsung bheith ag tnúth le tuilleadh eolais a fháil faoin handset sna míonna amach romhainn.

Foinsí: Yogesh Brar (@heyitsyogesh) ar X (Twitter roimhe seo), Galaxy Unpacked imeacht i mí Feabhra na bliana seo.