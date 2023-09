Samsung Galaxy S23 FE 5G: Praghas, Sonraíochtaí, agus Dáta Eisiúna sceite

Tá Samsung réidh chun an Réaltra S23 FE 5G a scaoileadh mar rogha eile atá neamhdhíobhálach don bhuiséad dá phríomhshraith Réaltra S23. Cé nach bhfuil an dáta seolta oifigiúil deimhnithe go fóill, tá an handset le feiceáil ar shuíomhanna deimhnithe, rud a thugann le tuiscint go bhfuil an scaoileadh ar tí tarlú. Nochtann an sceitheadh ​​​​is déanaí roghanna praghsála agus stórála an Réaltra S23 FE 5G.

De réir tipster Abhishek Yadav, beidh an Réaltra S23 FE 5G ar phraghas Rs. 54,999 don leagan stórála 128GB agus Rs. 59,999 don mhúnla stórála 256GB san India. Seasann sé seo an Réaltra S23 FE 5G mar rogha níos inacmhainne i gcomparáid leis an Réaltra S23 rialta, a thosaíonn ag Rs. 74,999.

Tá ráflaí ar an Réaltra S23 FE 5G go mbeidh taispeáint dinimiciúil AMOLED 6.4-orlach le ráta athnuachana 120Hz aige. Táthar ag súil go rithfidh sé ar Android 13 agus go bhfaighidh sé ceithre bliana de nuashonruithe OS agus cúig bliana de phaistí slándála. Féadfaidh an gléas a bheith faoi thiomáint ag Exynos 2200 SoC, cé go ndeirtear go dtiocfaidh an leagan SAM leis an Snapdragon 8 Gen 1 SoC.

Ó thaobh cumais ceamara de, tá tuairimíocht ar an Réaltra S23 FE 5G chun socrú ceamara cúil triple a spórt le príomhcheamara 50-megapixel, ceamara tánaisteach 8-megapixel, agus ceamara telephoto 12-megapixel. I gcás selfies, d'fhéadfadh go mbeadh ceamara tosaigh 10-megapixel ann. Deirtear gur 4,500mAh cumas na ceallraí agus táthar ag súil go dtacóidh an gléas le muirearú sreangaithe ag 25W agus muirearú gan sreang.

Tá sé mar aidhm ag an Réaltra S23 FE 5G rogha níos inacmhainne a sholáthar d’úsáideoirí agus iad fós ag tairiscint príomhghnéithe agus sonraíochtaí a fhaightear sa phríomhshraith Galaxy S23. Leis an bpraghsáil iomaíoch agus na sonraíochtaí mórthaibhseacha, is dócha go meallfaidh sé tomhaltóirí atá ag lorg fón cliste ardchaighdeáin ar chostas níos ísle.

