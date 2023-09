Táthar ag rá go bhfuil Samsung Galaxy A25 5G le seoladh go luath: Cad le bheith ag súil leis

Seans go mbeidh comharba an Samsung Galaxy A24 ag teacht go luath, de réir ráflaí. Tá an gléas atá le teacht, a bhfuil ráfla go dtabharfar an Samsung Galaxy A25 5G air, liostaithe anois ar shuíomh Gréasáin tagarmharcála Geekbench, rud a thugann roinnt léargas dúinn ar a sonraíochtaí.

Bunaithe ar an liosta, táthar ag súil go mbeidh octa-lárnach Exynos 25 SoC péireáilte le suas le 5GB RAM ag an Samsung Galaxy A1280 8G. Tá ráflaí freisin go dtiocfaidh an fón le socrú ceamara cúil triarach agus barr uisce ar an scáileán.

Nochtann liostú Geekbench go bhfuil an uimhir mhúnla SM-A25B ag an Réaltra A5 256G líomhnaithe agus go bhféadfadh suas le 8GB RAM teacht air. Táthar ag súil go rithfidh sé ar Android 14-bhunaithe One UI 6.0 lasmuigh den bhosca. Tugann an liosta le fios freisin go mbeidh sé chroílár san iomlán ag an bhfeiste clogáilte ag 2.00GHz agus dhá chroílár ag 2.40GHz, a chreidtear a bheith mar chuid den Exynos 1280 SoC.

Ar shuíomh Gréasáin tagarmharcála Geekbench, tuairiscítear gur scóráil an Samsung Galaxy A25 5G 973 pointe sa triail aon-lárnach agus 2,106 sa tástáil illárnach. Ar an drochuair, ní sholáthraíonn an liostú aon sonraí breise faoin bhfeiste.

Maidir le dearadh, molann rindreálacha sceite den Samsung Galaxy A25 5G malairt dath dubh. Dealraíonn sé go bhfuil an fón cliste cosúil leis an Réaltra S23 5G, ina bhfuil socrú ceamara cúil triple ingearach lonnaithe i dtrí shliotán ciorclach ar leith atá suite ar chúinne barr-chlé an phainéil cúil. Táthar ag súil go dtaispeánfaidh tosach an fheiste barr uisce.

Léiríonn na rindreálacha sceite freisin go mbeidh an cnaipe cumhachta agus an rocker toirte ag an Samsung Galaxy A25 5G ar an taobh dheis, agus is dócha go mbeidh sliotán an chárta SIM ar an taobh clé. Ag an mbun, tá an fón le feiceáil le port USB Cineál-C agus jack headphone 3.5mm. Ina theannta sin, d'fhéadfadh an handset braiteoir méarloirg taobh-suite a thairiscint.

Ar an iomlán, is cosúil go bhfuil an Samsung Galaxy A25 5G ina theannta sin spreagúil le líne smartphones Samsung. Go dtí seo, níl aon deimhniú oifigiúil ó Samsung maidir le dáta seolta nó sonraíochtaí iomlána an fheiste. Mar sin féin, bunaithe ar an bhfaisnéis a sceitheadh, is cosúil gur smartphone meán-réimse geallta é an Samsung Galaxy A25 5G le gnéithe suntasacha.

Foinsí: Geekbench, MySmartPrice