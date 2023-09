Baineann Jagex Gnéithe Íoc le Bua as Pas Laoch RuneScape

D'fhreagair an forbróir RuneScape Jagex an t-aisling ó phobal an chluiche agus bhain sé comhpháirteanna conspóideacha íoc-le-bua as a Phas Laoch nua-sheolta. Fuair ​​an Pas Laoch, a mhargaítear mar “chóras luaíochta i gcónaí,” aiseolas thar a bheith diúltach ó imreoirí, go háirithe maidir leis an gcumas Feathail Underworld agus leibhéil laistigh den phas a cheannach. Ina theannta sin, bhí míshástacht i measc na n-imreoirí mar gheall ar athruithe ar bhufanna ábhair agus ar an gcóras Daily Challenge.

D'eisigh Jagex nuashonrú ar dtús mar fhreagra ar aiseolas ó imreoirí ach d'admhaigh sé go tapa a botún i nuashonrú eile, ag rá, "Rinneamar praiseach." Aithníonn an forbróir gur chuir seoladh an Phas Laoch coimhthiú agus frustrachas ar go leor imreoirí agus gabhann sé leithscéal as a míbhreith. Admhaíonn Jagex anois an gá atá le héisteacht leis an bpobal, machnamh a dhéanamh ar a ngníomhartha, agus athruithe riachtanacha a dhéanamh.

Chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní, tá Jagex tar éis roinnt athruithe práinneacha a dhéanamh ar an gcluiche go pras. Baineadh an cumas leibhéil Pas Laoch agus Feathail Underworld a cheannach láithreach, agus cuirfear deireadh go hiomlán le buffs ábhar ón bPas Laoch an tseachtain seo chugainn. Ina theannta sin, ní bheidh buffs XP san áireamh a thuilleadh i rian na luaíochtaí Premier agus ní bheidh siad ar fáil ach trí chluiche do gach imreoir. Déanfar an córas Dúshlán Laethúil a athbhunú sna seachtainí atá romhainn, agus déanfar luach saothair an Phas Laoch a athchothromú chun iad a dhéanamh níos inrochtana.

Tá sé mar aidhm ag Jagex muinín a atógáil leis an bpobal trí na hathruithe seo, ag aithint go ndearna an tseachtain seo caite damáiste suntasach don chaidreamh imreoir-forbróra. Is féidir le himreoirí atá míshásta lena gceannach Premier Pass aisíocaíocht a lorg trí theagmháil a dhéanamh le tacaíocht do chustaiméirí.

Cé gur chuir an pobal ar an iomlán fáilte roimh an nuashonrú seo, admhaíonn Jagex go bhféadfadh go dtógfadh am athruithe fadtéarmacha. Tá sé beartaithe acu oibriú go dlúth leis an bpobal chun dearadh an Phas Laoch a athmhachnamh agus a aithris, ag cinntiú go bhfuil na hathruithe a dhéantar ar aon dul le hionchais agus mianta na n-imreoirí.

