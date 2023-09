Ráflaí Nintendo Switch 2: Thaispeáin anáil an Taispeántas Fiáin Grafaicí Feabhsaithe agus Amanna Luchtaithe

Tá ráflaí faoin gcéad chonsól eile de chuid Nintendo, ar a dtugtar an 'Switch 2' go sealadach, i gcúrsaíocht le déanaí. De réir tuairiscí ó Eurogamer agus VGC, bhí deis ag forbróirí roghnaithe an consól a thaispeáint le linn Gamescom 2023. Bhí leagan feabhsaithe de The Finscéal de Zelda: Breath of the Wild sa taispeántas, cé nár cuireadh sonraí na bhfeabhsuithe ar fáil ag an am.

Tá sonraí ráflaí nua tagtha chun cinn anois ó phodchraoladh Nate the Hate le déanaí. D'éiligh an t-óstach gur léirigh taispeántas teicneolaíochta Gamescom Breath of the Wild ag rith ag 4K 60fps, agus ba é an feabhas suntasach ná deireadh a chur le hamanna ualaigh. Tá sé tábhachtach a shoiléiriú nach gciallaíonn na ráflaí seo go ndéanfar an teideal seoladh Switch a atheisiúint leis na chéad chrua-earraí eile. Ina ionad sin, úsáideadh é chun dul chun cinn teicniúil an chomharba a léiriú.

Tá éilimh ann freisin gur bhain an taispeántas teicneolaíochta úsáid as DLSS 3.5, teicneolaíocht fíor-ama AI upscaling Nvidia. Níl sé cinnte, áfach, ar bhain an taispeántas úsáid as an tsraith iomlán gné den leagan 3.5, mar shampla giniúint fráma. Tá cuimsiú DLSS ina ábhar tuairimíochta do chomharba Switch le roinnt blianta anuas, agus is cinnte go bhfuil lua an leagan 3.5 suimiúil.

Le linn an chomhrá podchraolta, luaigh an t-óstach go raibh Márta 2024 ina dháta féideartha cé nach raibh sé soiléir ar bhain sé seo le dáta nochta nó eisiúna. Mhol ráflaí roimhe seo níos luaithe i mbliana scaoileadh déanach 2024 don Switch 2.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bhfuil na ráflaí seo deimhnithe go hoifigiúil ag Nintendo ag an am seo. Tá an fhaisnéis bunaithe ar fhoinsí agus clostrácht. Ina theannta sin, má tá na sonraíochtaí seo cruinn, tá sé riachtanach a mheas go bhféadfadh sé nach léireodh an taispeántas teicneolaíochta atá ar taispeáint ag Gamescom gnéithe an chonsóil deiridh.

De réir mar a leanann na ráflaí seo ag scaipeadh, tá sé spreagúil breathnú ar na féidearthachtaí a bhaineann le leagan feabhsaithe de Breath of the Wild ar an 'Switch 2'. Mar sin féin, go dtí go ndéanann Nintendo fógraí oifigiúla, ba cheart na ráflaí seo a ghlacadh le grán salainn.

Foinsí:

– Eurogamer

– VGC

– Podchraoladh Nate the Hate