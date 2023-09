Fógraíonn Roblox Pleananna le Seoladh ar Chonsóil PlayStation

D'fhógair Roblox, an t-ardán cearrbhachais leanaí a bhfuil an-tóir air, go bhfuil sé beartaithe aige a infhaighteacht a mhéadú trí chonsóil PlayStation Sony a sheoladh. Tagann an t-aistriú seo agus Roblox ag iarraidh a sheasamh mar cheann de na hardáin cearrbhachais is mó tóir ar domhan a dhaingniú. Faoi láthair, tá níos mó ná 60 milliún imreoir laethúil ag Roblox, ach tá sé tar éis aghaidh a cháineadh mar gheall ar imní faoi mhodhnóireacht ábhar neamhleor.

Roimhe seo, ní raibh Roblox in imirt ach ar ríomhairí, gléasanna soghluaiste, agus consól Xbox One Microsoft. Mar sin féin, leis an scaoileadh atá le teacht beidh Roblox inrochtana ar PlayStation 4 agus PS5 ag tosú i mí Dheireadh Fómhair 2023. Osclaíonn an leathnú seo ar chonsóil PlayStation deiseanna nua do Roblox teacht ar lucht féachana níos leithne agus a bhonn imreoirí atá suntasach cheana féin a mhéadú tuilleadh.

Ceann de na fachtóirí is cúis le tóir Roblox ná a bhéim ar chruthú. Murab ionann agus cluichí traidisiúnta, ceadaíonn Roblox imreoirí ní hamháin cluichí a imirt ach freisin a gcuid féin a chruthú laistigh den ardán. Tá an ghné uathúil seo tar éis Roblox a dhéanamh mar is fearr leat i measc daoine óga a bhfuil suim acu i ndearadh cluichí, ag soláthar na n-uirlisí dóibh a bheith cruthaitheach agus fiú airgeadra in-chluiche ar a dtugtar Robux a thuilleamh.

Mar sin féin, tá an tóir a bhí ar Roblox tar éis grinnscrúdú a mhealladh freisin. Ardaíodh imní faoi mhodhnóireacht ábhair an ardáin, go háirithe maidir leis an bhféidearthacht go bhféadfadh leanaí a bheith faoi lé ábhar míchuí. Tugann tuairiscí le fios go bhfuil méadú suntasach tagtha ar líon na leanaí a chuireann cabhair agus imní in iúl faoi Roblox ó cuireadh tús leis an bpaindéim. Tá béim curtha ag eagraíochtaí ar nós an NSPCC agus Childline ar an ngá atá le modhnóireacht agus cosaintí níos fearr chun imreoirí óga a chosaint.

Chomh maith leis an seoladh PlayStation, tá forbairtí spreagúla eile fógartha ag Roblox freisin. Áirítear leis seo córas cruthaithe carachtar nua agus uirlis chumarsáide ar a dtugtar Roblox Connect. Is díol suntais é go mbaineann Roblox Connect úsáid as teicneolaíocht gabhála gluaiseachta chun ligean d’imreoirí a bhfíorshaol agus a dteanga choirp a léiriú sa chluiche. Trí úsáid a bhaint as a gceamara féin, is féidir le himreoirí a gcuid gothaí gnúise a aistriú chuig a gcarachtar in-chluiche, rud a chruthaíonn eispéireas cearrbhachais níos tumtha agus níos pearsantaithe.

Fógraíodh seoladh Playstation agus gnéithe nua eile ag Comhdháil Bhliantúil Forbróirí Roblox. Eisíodh leagan béite oscailte de Roblox ar Meta Quest níos luaithe i mbliana agus fuair sé aiseolas dearfach, le breis agus milliún íoslódálacha sa chéad chúig lá. Tá an seoladh iomlán ar Meta Quest sceidealta le haghaidh níos déanaí an mhí seo.

Go hachomair, is céim thábhachtach é seoladh Roblox atá le teacht ar chonsóil Playstation i leathnú an ardáin agus ceannas leanúnach sa tionscal cluichíochta. Cé go bhfuil Roblox tar éis aghaidh a thabhairt ar cháineadh ar mhodhnóireacht ábhair, tá an bhéim ar leith ar ábhar agus ar chruthaitheacht a ghintear ag an úsáideoir tar éis é a fháil chun cinn i measc gamers óga. Léiríonn seoladh Playstation agus gnéithe nua cosúil le Roblox Connect tiomantas an ardáin don nuálaíocht agus eispéireas cearrbhachais níos tumtha a sheachadadh.

