Seolann Ridley an New Falcn RS: Rothar Feidhmíochta Uileghabhálach

Nocht Ridley an t-ábhar breise is déanaí dá raon rothar, an Falcn RS, le déanaí. Tá an rothar nua seo deartha le bheith ina mheaisín feidhmíochta uileghabhálach, atá in ann aon chineál rásaíochta bóthair a láimhseáil. Bhí sé mar aidhm ag Ridley rothar a chruthú a chomhcheanglaíonn pacáiste éadrom le sochair aerdinimiciúil.

Tá an Falcn RS deartha le béim ar chóimheas “aero go meáchain”, ag cinntiú go bhfuil an rothar chomh haerdinimiciúil agus is féidir gan ró-mheáchan a chur leis. Baineadh é seo amach trí dhearadh an rothair a bhreithniú go cúramach, ábhar neamhriachtanach agus cruthanna feadáin fiáin a sheachaint. Maíonn Ridley go dtugann an Falcn RS feidhmíocht aerdinimiciúil den chineál céanna do rothar aero Noah ach le meáchan atá inchomparáide leis an meaisín dreapadóireachta Héiliam.

Meáchan beagán os cionn 100 gram níos mó ná an Héiliam, bródúil as an Falcn RS meáchan iomlán de thart ar 7.4kg. Tá meáchan thart ar 825 gram sa fhráma, agus tagann an forc isteach ag 380 gram. Ina theannta sin, tá an Falcn RS deartha chun freastal ar bhoinn 28mm, agus é ar a gcumas boinn suas le 34mm a fheistiú, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do dhuidín garbh agus tarmac mín.

Tá tástáil fhairsing déanta ag Ridley ag a thollán gaoithe féin chun aeraidinimic an Falcn RS a bharrfheabhsú. Tugadh aird ar leith ar fhoirceann tosaigh an rothair, lena n-áirítear an feadán ceann níos doimhne agus an choróin forc, chun tarraingt a íoslaghdú. Trí shuaiteacht a thabhairt isteach sa sreabhadh aeir a théann thar an rothar, éilíonn Ridley go bhfuil laghdú 10% bainte amach aige ar tharraingt i gcomparáid leis an dearadh forc Falcn bunaidh.

Gnéithe an Falcn RS sraith nua d'uimhreacha céimseata a ndearna marcaigh Lotto-Dstny WorldTour tástáil orthu. Maíonn Ridley go dtagann na huimhreacha seo ar chothromaíocht idir luas, imoibríocht agus cobhsaíocht. Tá an rothar feistithe le gas agus handlebar snáithín carbóin Forza aon-phíosa comhtháite, ag soláthar sroicheann 75mm agus titim 130mm do marcaigh, chomh maith le flare cúig chéim.

Is féidir an Falcn RS a chumrú le traein tiomána 1x nó 2x agus cuireann sé raon roghanna saincheaptha ar fáil, lena n-áirítear péint saincheaptha agus roghanna comhpháirteanna. Faoi láthair, tá an rothar iomlán ar fáil i dtrí mhúnla, ina bhfuil SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2, agus grúpaí grúpaí Shimano 105 Di2.

Tríd is tríd, cuireann an Ridley Falcn RS rogha ildánach agus ardfheidhmíochta ar fáil do mharcaithe bóthair, lena dhearadh éadrom, a ghnéithe aerdinimiciúil, agus roghanna inoiriúnaithe.

Foinsí:

– Ridley(Ridley.com)