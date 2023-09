Super Bomberman R 2: Tuilleadh Spraoi Pléascach ar an Nintendo Switch

Super Bomberman R 2 Is cluiche páirtí lánghníomhaíochta é don Nintendo Switch, atá foirfe dóibh siúd atá ag lorg roinnt spraoi pléascach le cairde. Is seicheamh díreach é don Super Bomberman R bunaidh agus tairgeann sé níos mó den chluicheplay andúileach céanna a rinne a réamhtheachtaí a bheith buailte.

Tá an cluiche deartha chun a imirt i mód il-imreora, a ligeann duit dul i mbun cathanna dian le cairde. Bíonn na cluichí ar siúl ar chlár greille-bhunaithe, áit a bhfuil sé mar sprioc a bheith ar an imreoir deiridh ina sheasamh. Ní mór duit buamaí uainithe a chur go straitéiseach chun deireadh a chur le do opponents, agus tú féin a shéideadh suas sa phróiseas a sheachaint.

Tá an gameplay simplí le piocadh suas ach cuireann sé uasteorainn ardscileanna ar fáil, ag cinntiú go bhfanann na cluichí suimiúil agus dúshlánach. Tá gach bord líonta le ballaí millteach, ag cruthú páirc imeartha dinimiciúil a fhorbraíonn le gach gníomh. Tá cumhacht-ups scaipthe ar fud an chluiche, ag tairiscint feabhsuithe ar luas, raon buama, agus líon na buamaí is féidir leat a chur. Cuireann na cumhachta-ups seo sraith bhreise straitéise leis an gcluiche, toisc go gcaithfidh imreoirí iad a bhailiú go straitéiseach chun buntáiste a fháil.

Tugann Super Bomberman R 2 isteach modhanna nua chun rudaí a choinneáil úr agus spreagúil. Is modh cath royale-stíl é modh Bomberman 64, áit a mbíonn 64 imreoir san iomaíocht ar bhoird ar leith. De réir mar a théann an cluiche ar aghaidh, caithfidh imreoirí éalú chuig boird in aice láimhe, rud a fhágann cathanna diana dothuartha. Roinneann modh eile, ar a dtugtar Criostail, imreoirí i bhfoirne atá san iomaíocht le haghaidh rialú criostail scaipthe timpeall an bhoird. Tugtar luach saothair ina n-aonar do na himreoirí as an líon criostail a bhailíonn siad, as a dtiocfaidh chuimhneacháin spreagúla iomaíochta idir comhghleacaithe.

Is é modh an Chaisleáin an t-am breise le Super Bomberman R 2, áit a mbeidh imreoir amháin ina rí agus caithfidh sé a dhaingean a chosaint i gcoinne foireann de suas le 15 imreoir. Tá rochtain ag an rí ar bhord níos mó atá líonadh le gaistí agus constaicí, agus caithfidh an fhoireann oibriú le chéile chun eochracha a bhailiú agus cófraí ​​taisce a dhíghlasáil. Tairgeann an modh seo taithí gameplay asincrónach uathúil agus ligeann sé d'imreoirí a gcuid boird féin a chruthú, ag cur gné cruthaitheachta agus saincheaptha leis.

Tríd is tríd, Super Bomberman R 2 Is cluiche páirtí an-taitneamhach ar an Nintendo Switch. Mar gheall ar a gameplay andúile, modhanna éagsúla, agus gnéithe il-imreora é a bheith riachtanach do lucht leanúna Bomberman agus aon duine atá ag iarraidh a phléasc le cairde.

