Porsche 911 Carrera T: Eispéireas Tiomána Éadrom agus Pure

Tá an Porsche 911 Carrera T ar ais don ghlúin 992 agus cuireann sé taithí tiomána speisialta purist ar fáil. Arna spreagadh ag an gcarr homalógaithe éadrom 1968 911 T, tá an Carrera T suite idir na samhlacha caighdeánacha Carrera agus Carrera S. Tá gnéithe ann atá dírithe ar fheidhmíocht a fhorchoimeádtar de ghnáth do mhúnlaí 911 ardleibhéil.

Is inneall comhréidh sé-turbocharged cúpla 3.0-lítear é Powering the Carrera T le 379 each-chumhacht agus 331 lb-ft de chasmhóiminte. Tá sé péireáilte le giarbhosca láimhe seacht-luas mar chaighdeán, leis an rogha tarchur uathoibríoch PDK ocht-luas. Tá meáchan an Carrera T thart ar 100 punt níos lú ná an Carrera caighdeánach a bhuíochas do bhearta coigilte meáchain cosúil le insliú fuaime laghdaithe, scriosadh suíochán cúil (is féidir a chur ar ais gan aon chostas), gloine éadrom, agus ceallraí níos lú.

Tagann an Carrera T feistithe le córas fionraí gníomhach PASM spórt-tiúnta Porsche, difreálach cúil duillín teoranta chasmhóiminte, agus córas sceite spóirt gníomhach. Tá sraith tuislithe de rothaí 20 agus 21-orlach ann freisin, an pacáiste Sport Chrono, agus stiúradh roghnach acastóra cúil. Déantar idirdhealú ar an taobh amuigh ag Baile Átha Troim Agate Gray agus decals taobh.

Laistigh den chábán, cuireann an Carrera T cur chuige neamh-nonsense ar fáil le suíocháin spóirt agus an rogha le haghaidh suíocháin inchoigeartaithe 18-bhealach nó buicéid charbóin iomlána. Cé go bhfuil an cábáin níos doimhne mar gheall ar na hiarrachtaí chun meáchan a laghdú, tá an Carrera T fós ina thiománaí lách taitneamhach le turas compordach agus inaistritheacht éasca sa trácht.

Ar an mbóthar, seachadann an Carrera T feidhmíocht exhilarating le sprint go 60 msu i 4.3 soicind leis an tarchur láimhe nó 3.8 soicind leis an PDK. Ceadaíonn a chassis iontach, stiúradh beacht, agus easpa bloat cruinneas máinliachta agus muinín ar ranna teicniúla, rud a fhágann go bhfuil sé an-taitneamhach ar bhóithre casta.

Cé go mb’fhéidir nach sroichfidh an Carrera T cumais rian-dhírithe na samhlacha Porsche GT, cuireann sé sochaidearthacht agus spleodar ar an mbóthar ceart. Leis na gnéithe tógála agus feidhmíochta éadroma, seachadann an Carrera T taithí tiomána íon do dhíograiseoirí.

Foinsí: Automotive News, Porsche Cars Meiriceá Thuaidh