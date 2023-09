30XX: Ómós fiúntach do Mega Man X

B'fhéidir gur laghdaigh Capcom a tháirgeadh cluichí nua sa saincheadúnais Mega Man, ach tá Battery Staple Games ag coinneáil spiorad na sraithe beo lena scaoileadh is déanaí, 30XX. Tógann an cluiche roguelite seo ar a réamhtheachtaí, 20XX, ag tairiscint feabhsú foriomlán agus ómós fiúntach don Mega Man X beloved.

Leanann an gameplay i 30XX teimpléad na sraithe clasaiceach Mega Man X. Ritheann imreoirí agus gunna trí ocht leibhéal téamaí, gach ceann ag críochnú le troid boss dúshlánach. Chomh maith leis an mbealach seo, bailíonn siad airm agus cumais nua tar éis gach Boss a shárú. Mar sin féin, is é an casadh uathúil i 30XX ná go ndéantar na leibhéil a ghiniúint de réir nós imeachta, ag soláthar eispéireas difriúil le gach reáchtáil. Tá go leor uasghráduithe ar fáil freisin chun cabhrú leis na roghanna a chothromú. Is féidir le himreoirí a roghnú idir dhá charachtair playable, Ace agus Nina, a scáthán na carachtair íocónacha de Zero agus X as an tsraith Mega Man X.

Is é ceann de na gnéithe standout de 30XX a rialuithe réidh agus sofhreagrach. Tá an leibhéal cruinnis seo ríthábhachtach i gcluiche a bhraitheann go mór ar scil agus cruinneas. In ainneoin na gníomhaíochta luas tapa, coinníonn an cluiche rátaí fráma comhsheasmhach agus teicneolaíocht gluaiseachta a bhraitheann gan íoc. Bíonn na carachtair lúfar agus is féidir leo na constaicí beachta a threorú gan stró.

Le linn gach céime, is féidir le himreoirí “Lúnasa” a fháil amach a fheabhsaíonn cumas a gcarachtar ar feadh an ama. Réimsíonn na Lúnasa seo ó aschur damáiste a mhéadú go sciatha a sholáthar a ionsúnn damáiste. Le tuairim is 240 Lúnasa le fáil amach, tá neart deiseanna ann d’imreoirí triail a bhaint as cineálacha éagsúla tógála. Ina theannta sin, is féidir le himreoirí “Cores” a aimsiú, ar píosaí armúr iad a bhronnann cumais nua, mar shampla geansaithe dúbailte nó hovers gearr. Éiríonn siad seo riachtanach le maireachtáil sna céimeanna níos déanaí den chluiche.

Nuair a chailleann imreoirí rith dosheachanta, filleann siad ar an mol agus is féidir leo an t-airgeadra ar a dtugtar Memoria a chaitheamh ar uasghrádú buan. I measc na n-uasghráduithe seo tá feabhas ar shláinte agus ar fhuinneamh tosaigh go roghanna breise leibhéil a fháil tar éis dó ceann a bhaint amach. Déanann an córas meitea-dul chun cinn seo leibhéal na páirce imeartha agus cuireann sé cuspóir eile leis na himreoirí chun a ndícheall a dhéanamh.

Tugann 30XX modh nua isteach ar a dtugtar Mód Mega, a thairgeann eispéireas ardán níos traidisiúnta. Cé go bhfuil na leibhéil fós ginte go randamach, cuireann iarrachtaí ina dhiaidh sin tar éis teip ar chumas imreoirí rith tríd an gcéim chéanna gach uair. Cuireann an ghné seo ar chumas na n-imreoirí leagan amach leibhéal a chleachtadh agus a fhoghlaim, rud a fhágann go bhfuil sé níos cairdiúla dóibh siúd ar fearr leo eispéireas nach bhfuil chomh randamach.

Chomh maith leis an taithí aon-imreoir, cuireann 30XX mód co-op le haghaidh tolg agus il-imreora ar líne. Cé go bhféadfadh go n-éireodh le feidhmíocht rud beag, is mó an t-áthas a bhaineann le carachtar breise a bheith agat chun earraí dea-bhail a bhailiú agus an ceann is fearr a fháil ar cheannairí beaga ar bith. Tá modh pobail ann freisin inar féidir le himreoirí taitneamh a bhaint as leibhéil atá deartha ag imreoirí eile, ag soláthar ábhar breise agus féidearthachtaí gan teorainn.