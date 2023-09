Téann iar-Meta Lead isteach le hAththionól na Gníomhaireachta Taithí Branda mar Chomhpháirtí Cruthaitheach

D'fhógair Reunion, gníomhaireacht taithí branda nuathionscanta, go bhfuil Ollie Beeston, iar-cheannaire APAC Metaverse ag Meta, isteach sa chuideachta mar chomhpháirtí-chruthaitheach. Tugann Beeston saibhreas taithí i bhforbairt na ceardaíochta scannán traidisiúnta, táirgeadh fíorúil, VR, WebXR, AR, agus ábhar brandáilte do bhrandaí tosaigh ar nós Hyundai, Cadbury, Adore Beauty, agus Oculus Meta féin.

Sular thosaigh sé ag Meta, d’oibrigh Beeston mar ACD ag Clemenger BBDO, áit ar chuir sé le feachtais shuntasacha ar son V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott’s, agus TAB.

Chuir an fhoireann ag Reunion a sceitimíní in iúl go raibh Beeston ag dul isteach sa ghníomhaireacht, ag léiriú go bhfuil a chuntas teiste ag teacht go foirfe lena bhfócas atá bunaithe ar shonraí agus ar an gcustaiméir. Dúirt an Comh-POF Justin Hind, “Tá a chuntas teiste cruthaithe ag teacht le chéile lenár dtiomantas do straitéisí atá bunaithe ar shonraí agus do thionscnaimh atá dírithe ar an gcustaiméir.”

Chuir Beeston a dhíograis in iúl le bheith páirteach i Reunion, ag tabhairt faoi deara go n-oireann cur chuige na gníomhaireachta atá dírithe ar an gcustaiméir agus atá dírithe ar shonraí go maith do riachtanais athraitheacha lucht éisteachta an lae inniu. Dúirt sé, “Tá lúcháir orm a bheith mar bhall den fhoireann cheannaireachta ag Reunion agus tá fonn orm dul i bhfostú le smaointe a chumadh a tharraingíonn aird ní hamháin ach a spreagann rannpháirtíocht bhríoch don lucht féachana agus do bhrandaí ar an mbealach céanna.”

Ba iad Justin Hind agus Stephen Knowles a bhunaigh Reunion, a bhfuil taithí fhairsing acu i margaíocht feidhmíochta agus i gcomhairle le claochlú digiteach. Tá sé mar aidhm acu dul i gcomhpháirtíocht le cliaint uaillmhianacha atá ag féachaint le hinrochtaineacht agus rannpháirtíocht a mbranda a fheabhsú thar gach pointe tadhaill agus cainéal.

Sainmhínithe:

1. Metaverse: Spás comhroinnte fíorúil comhchoiteann cruthaithe ag cóineasú na réaltachta fisiceach beagnach feabhsaithe agus réaltacht fhíorúil atá marthanach go fisiciúil.

2. APAC: Áise-Aigéan Ciúin, ag tagairt don réigiún a chuimsíonn tíortha san Áise Thoir, san Áise Theas, san Oirdheisceart na hÁise, agus san Aigéine.

3. ACD: Stiúrthóir Cruthaitheach Comhlach, ról i ngníomhaireachtaí fógraíochta agus margaíochta a bhaineann le maoirseacht agus stiúradh an phróisis chruthaitheach.

4. Clemenger BBDO: Gníomhaireacht fógraíochta atá bunaithe san Astráil le láithreacht domhanda, ag tairiscint seirbhísí i margaíocht chruthaitheach, brandáil agus digiteach.

5. Oculus: Branda de chluasáin réaltachta fíorúla forbartha agus déanta ag Meta, ar a dtugtaí Facebook Technologies roimhe seo.

