Friotóir: Cluiche Rásaíocht CarRPG lán Spraoi a Chomhcheanglaíonn Rásaíocht agus Eachtraíochta

Tá cluiche rásaíochta nua spreagúil dar teideal Resistor réidh chun an spraoi agus an spleodar a thabhairt ar ais don seánra. Arna fhorbairt mar CaRPG (Cluiche Ról-Imeartha Gluaisteán), cuireann friotóir níos mó ná rásaíocht ardluais ar fáil d’imreoirí. Tá domhan oscailte ann, scéal bunaithe ar rogha, agus saincheapadh fairsing ar charachtair agus feithiclí. Tá an cluiche á chur i gcomparáid le meascán de Burnout agus Mass Effect, rud a chruthaíonn taithí cluichíochta uathúil agus uaillmhianach.

Mhínigh an príomh-dearthóir Violet McVinnie, a d'oibrigh roimhe seo ar an tsraith Mass Effect agus cluichí tiomána Codemaster, príomhghnéithe Resistor. Ní bhaineann an rásaíocht sa chluiche le comórtais a bhuachan nó an chéad áit a bhaint amach. Ina áit sin, díríonn sé ar rásaíocht stunt, le himreoirí ag déanamh takedowns, drifts, agus flips a thuilleamh pointí stíle. Is féidir na pointí seo a úsáid mar airgeadra chun luach saothair a thabhairt do rásaíocht iontach agus dúshláin a thabhairt chun críche.

Tarlaíonn an rásaíocht i ndomhan oscailte ina bhfuil sé thimpeallacht dhifriúla, suite díreach in aice leis an aigéan de leagan amach anseo de San Francisco. Is féidir le himreoirí na timpeallachtaí seo a iniúchadh ina gcarranna agus ar shiúl na gcos, ag bualadh le carachtair aisteacha agus ag déanamh quests. Tá stíl chartúin beoga sa chluiche agus tá sé suite i ndomhan ina bhfuil seacht meigeachorparáidí tar éis an rialtas a threascairt.

Téann friotóir níos faide ná rásaíocht agus eachtraíochta, ag ionchorprú gnéithe de CaRPG. Is féidir le himreoirí quests a chur i gcrích chun scuad de charachtair a thógáil a bheidh páirteach san imreoir mar phaisinéirí ina bhfeithicil. Beidh iarmhairtí ag roghanna a dhéantar ar fud an chluiche, imreoirí a d'fhéadfadh a bheith i gceannas ar chosáin éagsúla agus fiú ligean dóibh a bheith ina villain ina scéal féin. Beidh ról ag cáil agus tionchar ar shaol agus ar charachtair an chluiche chomh maith, agus beidh imreoirí in ann an tír-raon a chur in eagar agus dul i mbun cathanna ceannródaíocha as an tír ina mbíonn cathanna ceoil.

Cuireann friotóir casadh uathúil le saincheaptha freisin. Is féidir le himreoirí a gcuid carachtair, feithiclí a ghléasadh, agus fiú ceol iontrála a roghnú. Tógann an cluiche inspioráid ó wrestling, agus tá a stíl agus pearsantacht féin ag gach rásaí.

Go hachomair, cuireann Resistor eispéireas cluiche rásaíochta athnuachana agus spraoi ar fáil a chomhcheanglaíonn eilimintí rásaíochta, eachtraíochta agus RPG. Leis an meicnic gameplay uathúil, roghanna saincheaptha fairsinge, agus scéal branrach, tá Resistor cinnte imreoirí a choinneáil gafa agus siamsaíocht. Cé nach bhfuil dáta scaoilte fógartha, tá gamers ag fanacht go fonnmhar leis an deis taithí a fháil ar an gcalaideascóp smaointe seo.

