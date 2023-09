Léiríonn Geilleagar SAM Athléimneacht le hÉilimh Dhaoine gan Phost a Laghdú agus Caiteachas Méadaithe Tomhaltóirí

Tá comharthaí athléimneachta á léiriú ag geilleagar na SA de réir mar a shroicheann éilimh gan phost na leibhéil is ísle ó mhí Feabhra, agus léiríonn tomhaltóirí toilteanas níos mó a chaitheamh ar thaisteal agus taithí a fháil tar éis COVID. In ainneoin na ndúshlán ar nós íocaíochtaí iasachta mac léinn a bheith ag tosú arís agus ciorruithe ar tháirgeadh ola ón Araib Shádach agus sa Rúis, is cosúil go bhfuil an geilleagar ag seasamh go láidir.

Tháinig borradh faoi earnáil na seirbhísí sna SA i mí Lúnasa, agus tháinig laghdú gan choinne ar éilimh gan phoist an tseachtain roimhe sin, rud a léirigh margadh fostaíochta níos déine ná mar a ceapadh. In ainneoin léamha measctha ó fhoinsí éagsúla, tá na sonraí eacnamaíocha foriomlána sáraithe go seasta ag súil le roinnt míonna, rud a chuir iontas dearfach ar an ngeilleagar.

D'aistrigh caiteachas tomhaltóirí ó earraí go seirbhísí, agus daoine aonair ag infheistiú níos mó san eispéiris eacnamaíocht agus taistil. Léiríonn líon tréchur paisinéirí TSA go bhfuil caiteachas taistil láidir i gcónaí, le leibhéil ag 102% de na leibhéil réamhphaindéimeach i rith míonna an tsamhraidh.

Mar sin féin, tabharfar aghaidh ar an athléimneacht seo ar roinnt tástálacha atá le teacht. Tá sé beartaithe go dtosóidh aisíocaíocht iasachtaí do mhic léinn an 1 Deireadh Fómhair, rud a thabharfaidh dúshlán do thomhaltóirí. Ina theannta sin, tá líon na dteaghlach ag ídiú de réir a chéile ar choigiltis iomarcacha, rud a fhágann go n-aistrítear nósanna caiteachais. Déanfaidh na fachtóirí seo tástáil ar athléimneacht an tomhaltóra a tugadh faoi deara go dtí seo.

Tá impleachtaí ag neart an gheilleagair SAM d’aicmí sócmhainne, mar an dollar níos láidre agus torthaí sa mhargadh cistíochta. D’fhéadfadh go mbeadh ar an gCúlchiste Feidearálach féachaint an bhféadfaí rátaí a choinneáil níos airde ar feadh níos faide mar fhreagra ar an neart eacnamaíoch. Tagann praghsanna ola i bhfeidhm freisin, de réir mar a d’aontaigh an Araib Shádach agus an Rúis a gcuid ciorruithe táirgeachta a leathnú, rud a d’fhéadfadh cur isteach ar rátaí boilscithe. Tugann anailísithe le fios go bhféadfadh praghsanna ola fanacht ard nó fiú méadú breise, rud a chruthaíonn dúshlán do chomhrac an chothaithe in aghaidh an bhoilscithe.

Ina theannta sin, tá tionchar ag an gcogadh trádála leanúnach agus an teannas idir na SA agus an tSín ar Apple, le tuairiscí ar chosc ar an iPhone ag méadú ag rialtas na Síne. Tá an tSín ar cheann de na margaí is mó ag Apple, agus is ionann é agus beagnach 19% dá ioncam iomlán. Léiríonn an toirmeasc méadaithe cniogbheartaíocht a d’fhéadfadh a bheith ann, rud a chuirfeadh sciar den mhargadh Apple agus ioncam ón tSín i mbaol.

Ar an iomlán, cé go léiríonn geilleagar SAM athléimneacht agus táscairí dearfacha, tá dúshláin romhainn i bhfoirm aisíocaíochtaí iasachta, patrúin caiteachais athraitheacha, agus teannas geopolitical. Ní mór faireachán géar a dhéanamh ar na fachtóirí sin chun an tionchar fadtéarmach ar an ngeilleagar a mheas.

Foinsí: Yahoo Finance Live