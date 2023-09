Fógraíonn Apple Mórtheidil Cluiche Ag Teacht ar iPhone

Léirigh imeacht iPhone le déanaí Apple roinnt nuacht spreagúil do gamers, mar a d'fhógair an fathach teicneolaíochta go mbeidh teidil cluichí móra cosúil leis an Remake Resident Evil 4, Sráidbhaile olc Cónaitheach, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage, agus The Division Resurgence ar fáil ar an iPhone 15 Pro níos déanaí i mbliana agus go luath in 2024.

A bhuíochas leis an méadú ar chearrbhachas néal, is féidir anois cluichí ríomhaire agus consól a imirt ar ghléasanna soghluaiste. Mar sin féin, ós rud é go sruthaítear na cluichí seo ar an bhfón, bíonn imreoirí ag brath ar luasanna idirlín le haghaidh eispéireas cearrbhachais réidh. Tá sileacain níos nuaí Apple, mar na sliseanna sraith M1- agus M2, tar éis cearrbhachas ar a ríomhairí glúine a dhéanamh níos indéanta, agus léirigh an chuideachta a gcumas ag príomhnótaí roimhe seo. Mar sin féin, tá leisce ar fhorbróirí cluichí glacadh le héilimh Apple maidir le freastal ar gamers ar Mac. Ar an láimh eile, tá bonn úsáideora mór ag an iPhone a imríonn cluichí go gníomhach, rud a fhágann go bhfuil sé ina ardán tarraingteach le haghaidh eisiúintí AAA.

Is cloch mhíle shuntasach é infhaighteacht mórtheidil cosúil le Assassin's Creed Mirage, atá le seoladh ar chonsóil agus ríomhairí pearsanta an 5 Deireadh Fómhair, ar an iPhone go luath in 2024. Le forimeallaigh cosúil le rialtóir Razer's Kishi, a fheabhsaíonn an taithí cluichíochta ar ghléasanna soghluaiste, beidh bealach gan uaim ag imreoirí taitneamh a bhaint as na cluichí seo ar a gcuid fóin. Tá na cluichí Cónaitheach Olc agus Bás le seoladh ar an iPhone 15 Pro agus Pro Max níos déanaí i mbliana.

Ar an iomlán, is céim mhór é fógra Apple i dtreo eispéiris cluichíochta consól agus ríomhaire a thabhairt chuig gléasanna soghluaiste. Agus suim ag méadú i gcearrbhachas ar fhóin chliste, is féidir le himreoirí a bheith ag tnúth le taitneamh a bhaint as ní hamháin na gnáth-thairiscintí cearrbhachais soghluaiste ach freisin eisiúintí AAA ardchaighdeáin ar a gcuid iPhones.

Foinsí:

