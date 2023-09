Tionchar Uirlisí Comhoibrithe ar Nuálaíocht san Ionad Oibre Digiteach a Thuiscint

Tá uirlisí comhoibrithe cosúil le Slack agus Teams tar éis éirí ríthábhachtach san ionad oibre digiteach, rud a ligeann d'fhoirne cumarsáid a dhéanamh agus oibriú le chéile go cianda. Mar sin féin, leagann staidéar nua ó MIT Sloan Management Review béim ar a thábhachtaí atá sé tuiscint a fháil ar conas is féidir leis na roghanna a dhéantar laistigh de na huirlisí seo dul i bhfeidhm ar nuálaíocht.

Fuarthas amach sa staidéar gur féidir leis an gcinneadh grúpa príobháideach nó grúpa poiblí a chruthú trí uirlisí comhoibrithe foirne a shocrú ar bhealaí éagsúla i dtreo na nuálaíochta. De réir Wietske Van Osch, ollamh comhlach in Ollscoil Stáit Michigan, is féidir go mbeadh impleachtaí tábhachtacha ag an rogha idir bealaí poiblí agus príobháideacha ar thorthaí cruthaitheacha na bhfoirne.

Fuarthas amach go bhfuil comhoibriú ar bhealaí poiblí níos oiriúnaí do chruthaitheacht fhorbartha, rud a chuimsíonn coincheapa atá ann cheana a chomhcheangal nó a leathnú chun torthaí nua a bhaint amach. Ar an láimh eile, is mó an seans go n-eascróidh an chruthaitheacht shuaiteach, a bhaineann le fadhbanna a athshainiú chun réitigh nua a aimsiú, ó ghrúpaí a shocraíonn cumarsáid go príobháideach.

Mar sin féin, tugann an staidéar le fios freisin go bhféadfadh stad sa chruthaitheacht a bheith mar thoradh ar mhí-ailíniú idir na cosáin seo. Chun nuálaíocht a chothú, ní mór do bhainisteoirí smaoineamh go straitéiseach agus gnéithe éagsúla uirlisí comhoibrithe a chomhcheangal le struchtúir chumarsáide iomchuí.

Cuireann an staidéar trí phointe ar fáil do bhainisteoirí a mheas:

1. Roghnaigh uirlisí comhoibrithe a cheadaíonn spásanna poiblí agus príobháideacha araon.

2. Bealaí a aimsiú chun tacú le grúpaí príobháideacha agus an t-eolas laistigh de na grúpaí seo a chur ar fáil don eagraíocht níos leithne.

3. Grúpaí éagsúla a chomhcheangal chun bealaí éagsúla a chruthú chuig cineálacha éagsúla cruthaitheachta.

Tá sé tábhachtach go n-aithneodh ceannairí nach bhfuil aon chur chuige amháin a oireann do chách i leith na nuálaíochta. Leagann Burcu Bulgurcu, ollamh cúnta ag Scoil Bainistíochta Ted Rogers de chuid Ollscoil Chathair Toronto, béim ar an ngá atá le cumhacht a thabhairt d'úsáideoirí glacadh le bealaí iomadúla chuig an gcruthaitheacht agus iad a ghiaráil chun acmhainneacht an lucht saothair dhigitigh a uasmhéadú.

Ar an iomlán, leagann an taighde seo béim ar an tábhacht a bhaineann le roghanna beaga laistigh d’uirlisí comhoibrithe chun nuálaíocht a thiomáint san ionad oibre digiteach. Is féidir le tuiscint a fháil ar na cosáin uathúla a thugann na huirlisí seo don chruthaitheacht cabhrú le bainisteoirí nuálaíocht a chothú agus leas a bhaint as lánacmhainneacht a bhfoirne.

Foinse: Athbhreithniú Bainistíochta MIT Sloan

Sainmhínithe:

– Cruthaitheacht fhorbartha: Coincheapa atá ann cheana a chomhcheangal nó a leathnú chun torthaí nua a bhaint amach.

– Cruthaitheacht shuaite: Scriosadh cruthaitheach ruda nó faidhbe chun peirspictíocht nua a chruthú.

Nóta: Is achoimre é an t-alt seo ar an alt foinseach agus níl aon sleachta díreacha ann.