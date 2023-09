An Tábhacht a bhaineann le hAthnuachan Árachas Gluaisteán Ar-Am san India

Tá sé éigeantach polasaí árachais mótair bailí a bheith agat a chumhdaíonn dliteanais tríú páirtí do gach mótarfheithicil atá á thiomáint i spásanna poiblí san India, de réir an Achta um Mótarfheithiclí, 1988. Tá sé ríthábhachtach d’úinéirí mótarfheithiclí clárú le haghaidh polasaí árachais mótair. a chomhlíonann an riachtanas dlíthiúil seo. Chomh maith le clúdach dliteanais tríú páirtí, is féidir le daoine aonair rogha a dhéanamh freisin do phleananna cuimsitheacha a sholáthraíonn cosaint airgeadais i gcás damáiste feithicle nó i gcás timpiste.

Cúis thábhachtach amháin le do pholasaí árachas gluaisteán a athnuachan in am is ea tú féin a chosaint ó dhliteanais dhlíthiúla. D’fhéadfadh fíneálacha móra a bheith mar thoradh ar thiomáint le polasaí atá imithe in éag má ghlacann oifigigh tráchta leis. Is é an rogha chliste ná d’árachas mótair a athnuachan in am chun aon phionóis a sheachaint.

Tá sé tábhachtach freisin d’árachas cairr a athnuachan in am le haghaidh cosaint airgeadais chomhsheasmhach. Is féidir le timpistí carr nó damáistí tarlú gan choinne, agus cinntíonn polasaí árachais bailí tú go bhfuil tú cosanta ar chaillteanais airgeadais a thabhú le haghaidh costais deisiúcháin nó dliteanais do thríú páirtithe.

Cúis eile le do pholasaí a athnuachan in am is ea sochair Bhónas Gan Éileamh (NCB). Mura ndéanann tú aon éileamh le linn na tréimhse polasaí, is féidir leat NCB a charnadh, ar dreasacht é a chuirtear ar fáil do thiomáint shábháilte. Ligeann an bónas seo duit do chostais árachais iomlána a ísliú nuair a dhéanann tú do pholasaí a athnuachan.

Braitheann próiseáil éileamh gan dua ar athnuachan in am freisin. Má chuirtear moill ar athnuachan do pholasaí, d’fhéadfadh moill a bheith ann maidir le héilimh a réiteach nó fiú díospóidí. Ní íocfar éilimh mura ndéantar an polasaí a athnuachan roimh an dáta éaga.

Go hachomair, tá sé ríthábhachtach árachas gluaisteáin a athnuachan in am chun cloí leis an dlí, chun taitneamh a bhaint as cosaint airgeadais, agus chun clúdach éifeachtach a chinntiú. Tá sé tábhachtach d’árachas cairr a athnuachan i bhfad roimh an dáta éaga chun aon phionóis a sheachaint agus chun tú féin a chosaint ó thaobh airgeadais de. Má dhéanann tú infheistíocht i bpolasaí árachais cairr le soláthraí iontaofa, mar shampla Bajaj Allianz General Insurance, is féidir an tacaíocht agus na sochair airgeadais riachtanacha a sholáthar duit amhail clúdach dímheasa nialasach, cúnamh spot 24/7, sochar tíolactha agus go leor eile.

'Is cuid de chlár ábhair urraithe é an t-alt seo.'

Sainmhínithe:

An tAcht um Mótarfheithiclí, 1988: Gníomh dlíthiúil san India a fhorordaíonn rialacháin do mhótarfheithiclí agus do thrácht bóithre sa tír.

Dliteanais tríú páirtí: Oibleagáidí airgeadais nó freagrachtaí duine aonair nó aonáin i leith tríú páirtithe i gcás aon damáiste nó díobhála de bharr na feithicle árachaithe.

Bónas Gan Éileamh (NCB): Dreasacht a sholáthraíonn cuideachtaí árachais do shealbhóirí polasaí nach ndéanann aon éileamh le linn thréimhse an pholasaí.

Foinsí:

Árachas Ginearálta Bajaj Allianz