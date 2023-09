Meta-Sorter: Feabhsaíonn Modh AI-Bhunaithe Lipéadú Bithóim i Samplaí Micribhithóim

Tá modh nua bunaithe ar AI ar a dtugtar “Meta-Sorter” forbartha ag taighdeoirí ó Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta Huazhong chun feabhas a chur ar lipéadú bithóim le haghaidh samplaí micribhithóim. Léiríonn an staidéar, a foilsíodh san iris Environmental Science and Ecotechnology, conas a ghiarálann Meta-Sorter líonraí néaracha agus a aistríonn teicnící foghlama chun dul i ngleic leis an dúshlán a bhaineann le faisnéis neamhiomlán i mbunachar sonraí MGnify.

Tá dhá phríomhchéim sa chur chuige Meta-Sorter. Ar an gcéad dul síos, tógtar samhail de líonra néarúil ag baint úsáide as níos mó ná 118,000 sampla miocróbach ó 134 bithóim agus a n-inteolaíocht bithóim chomhfhreagrach. Baineann an tsamhail seo amach meánmhéid suntasach AUROC (Limistéar Faoi Chuar Tréithe Oibriúcháin an Ghlacadóra) de 0.896, ag rangú go cruinn samplaí le mioneolas bithóim.

Baineann an dara céim le foghlaim aistrithe a úsáid le samplaí nua-thionscanta a bhfuil tréithe éagsúla acu. D'ionchorpraigh taighdeoirí 34,209 sampla nua ó 35 bithóim, lena n-áirítear ocht gcinn núíosacha, sa tsamhail líonra néaraíoch aistrithe. Mar thoradh air seo bhí meán AUROC gan íoc de 0.989, ag tuar go héifeachtach faisnéis bithóim le haghaidh samplaí nua-tionscanta ar a lipéadaítear mar “Bithóim mheasctha.”

Léiríonn Meta-Sorter ráta cruinnis foriomlán de 96.7% maidir le samplaí a rangú le nótaí bithóim neamhiomlána. Réitíonn an dul chun cinn seo saincheisteanna a bhaineann le hearráidí cascáideacha agus osclaíonn sé féidearthachtaí nua chun eolas a fháil i dtaighde comhshaoil ​​agus i ndisciplíní eolaíocha eile.

Ina theannta sin, déanann Meta-Sorter na nótaí bithóim a scagadh le haghaidh samplaí gannótáilte agus mínótaithe. Soláthraíonn a shannadh uathoibríoch aicmithe beachta do shamplaí débhríocha léargais luachmhara níos faide ná an litríocht bhunaidh. Feabhsaítear iontaofacht agus bailíocht conclúidí taighde de bharr idirdhealú na samplaí i gcatagóirí comhshaoil ​​sonracha.

De réir mar a leanann prótacail chaighdeánaithe do chur isteach sonraí agus ionchorprú meiteashonraí ag forbairt, táthar ag súil go ndéanfaidh Meta-Sorter anailís agus léirmhíniú samplaí pobail mhiocróbacha a réabhlóidiú. Cumasóidh sé fionnachtana níos cruinne agus níos léargasaí i réimse an taighde ar mhicribhithóim agus níos faide i gcéin.

Foinse:

Nan Wang et al, Lipéadú bithóim a bheachtú le haghaidh samplaí pobail mhiocróbacha ar scála mór: Líonraí néaracha a ghiaráil agus foghlaim aistrithe, Eolaíocht Chomhshaoil ​​agus Éicteicneolaíocht (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304