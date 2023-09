Seolfaidh Xiaomi Sraith Redmi Note 13 Pro le Ceamara 200MP agus Chipset Nua MediaTek

Tá an monaróir fóin chliste Síneach Xiaomi réidh chun a fho-bhranda inacmhainne Redmi a leathnú leis an tsraith Redmi Note 13 Pro atá le teacht. D’fhógair an chuideachta ar Weibo le déanaí go mbeidh an fhuinneog seolta do na fóin chliste nua sa tSín níos déanaí an mhí seo. Áireofar dhá mhúnla sa tsraith Redmi Note 13 Pro: an Redmi Note 13 Pro agus an Redmi Note 13 Pro +.

Ceann de bhuaicphointí móra na ngléasanna seo ná a gcuid braiteoirí ceamara príomhúla 200MP, a sholáthraíonn cumas grianghrafadóireachta ardtaifigh d’úsáideoirí. Ina theannta sin, beidh chipset MediaTek nua le feiceáil sna samhlacha Redmi Note 13 Pro, ag tairiscint feidhmíocht agus éifeachtúlacht fheabhsaithe.

Táthar ag súil go dtiocfaidh an tsamhail Redmi Note 13 Pro+ le braiteoir ceamara saincheaptha Samsung ISOCELL, a gheallfaidh feidhmíocht grianghraf feabhsaithe. Tá an braiteoir seo cosúil leis an gceann a úsáidtear sa Redmi Note 12 Pro + 5G.

De réir láithreán gréasáin TENAA, tiocfaidh an dá fhóin chliste le taispeáint OLED 6.67-orlach agus tacóidh siad le nascacht 5G. Is dócha go dtairgfidh an Redmi Note 13 Pro + suas le 18GB RAM, agus féadfaidh an Redmi Note 13 Pro suas le 16GB RAM a bheith ann.

Tá sé deimhnithe cheana féin ag Xiaomi go mbeidh ceamara cúil 13MP feistithe ag an líne Redmi Note 200 Pro. Beidh an leagan Pro+ níos costasaí faoi thiomáint ag an chipset nua 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra, uasghrádú ar an Toise rialta 7200 a fhaightear i bhfóin chliste eile. Táthar ag súil freisin go mbeidh ceamara selfie 16MP san áireamh sa dá fheiste.

Maidir le cumas ceallraí, táthar ag rá go bhfuil ceallraí 13mAh ag an Redmi Note 4,880 Pro, agus beidh ceallraí 13mAh beagán níos mó ag an Redmi Note 5,020 Pro +.

Tá sé mar aidhm ag sraith Xiaomi's Redmi Note 13 Pro cumais ceamara chun cinn agus feidhmíocht chumhachtach a sholáthar d'úsáideoirí ar phraghas réasúnta. Agus é á sheoladh sa tSín le teacht, is féidir le tomhaltóirí a bheith ag tnúth le raon mór d’fhón cliste ó fho-bhranda Redmi Xiaomi.

