Tugann Reddit isteach Gné Aistriúcháin Iarchurtha agus Lárionad Cabhrach Nuashonruithe

Tá gné nua nochta ag Reddit, an t-ardán móréilimh ar líne, a ligeann d’úsáideoirí postálacha a aistriú go teangacha éagsúla. Ar dtús, beidh ocht dteanga ar fáil, lena n-áirítear Béarla, Spáinnis, Gearmáinis, Fraincis, Portaingéilis, Iodáilis, Ollainnis, agus Sualainnis.

Chun teacht ar an ngné aistriúcháin seo, ní féidir le húsáideoirí ach cliceáil ar an gcnaipe “Aistrigh” atá suite faoi ainm úsáideora Redditor ag barr an phoist. Chun an ghné seo a úsáid, áfach, ní mór d’úsáideoirí a rogha teanga a roghnú ar dtús sna socruithe. Faoi láthair, níl an ghné seo ar fáil ach amháin ar fheistí Android agus iOS, chomh maith le haghaidh úsáideoirí atá logáilte amach ar an ardán gréasáin.

Chomh maith le postaistriúchán, tá Reddit ag triail le haistriúcháin chun tuairimí a fháil ar iOS agus Android araon. Ina post le déanaí, nocht an chuideachta a plean chun an t-eispéireas comhrá iomlán ar Reddit a dhéanamh ilteangach go luath amach anseo.

Ina theannta sin, nuashonraigh Reddit a Lárionad Cabhrach le déanaí. Feidhmíonn an Lárionad Cabhrach anois mar mhol lárnach a chomhcheanglaíonn Lárionad Cabhrach an Mhodhnóra agus a sholáthraíonn na hacmhainní tacaíochta riachtanacha go léir a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil d’úsáideoirí. Tagann an nuashonrú seo ar na sála ar thabhairt isteach Reddit ar an Mod Helper Program, a thugann luach saothair do mhodhnóirí as cuidiú lena gcomh-mhodhnóirí.

Leis na gnéithe agus na nuashonruithe nua seo, tá sé mar aidhm ag Reddit eispéireas an úsáideora a fheabhsú agus comhráite ilteangacha a chur chun cinn laistigh dá phobal.

Foinsí:

- Reddit