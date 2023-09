The Realme 5G Sale: Lascainí agus Tairiscintí ar Roghnaigh Smartphones

Tá díolachán Realme 5G beo anois, rud a thugann deis do chustaiméirí san India airgead mór a shábháil ar fhóin chliste roghnaithe Realme 5G. Is iad na dátaí díola ná 11 Meán Fómhair go 17 Meán Fómhair, agus is féidir le custaiméirí leas a bhaint as lascainí agus tairiscintí éagsúla ar fhóin chliste mar an Realme Narzo 60x, Realme 11 5G, agus Realme 11 Pro 5G.

Le linn an díola, is féidir le custaiméirí suas le Rs a shábháil. 12,000 ar cheannach fón Realme 5G incháilithe. Áirítear leis na lascainí laghduithe láithreacha ar phraghas, chomh maith le tairiscintí bainc agus margaí malairte.

Ar cheann de na tairiscintí aibhsithe tá lascaine láithreach de Rs. 1,000 ar an Realme Narzo 60x 5G le déanaí. Is féidir an fón cliste seo, atá ar fáil i bhfoirmíochtaí stórála 4GB + 128GB agus 6GB + 128GB agus stórála, a cheannach le haghaidh Rs. 11,999. Ina theannta sin, is féidir le ceannaitheoirí luach saothair boinn 2X a fháil ar fiú suas le Rs. 279 agus cosaint damáiste scáileáin 6 mhí saor in aisce.

Tá an tsraith Realme 11, lena n-áirítear an Realme 11 5G, Realme 11 Pro, agus Realme 11 Pro +, ar fáil ar phraghsanna lascainithe freisin. Tá lascaine de Rs ag an Realme 11 5G. 1,500, agus tá lascaine de Rs ag an Realme 11 Pro agus Realme 11 Pro+. 2,000. Is féidir le ceannaitheoirí leas a bhaint as rogha IEA gan chostas ar gach leagan de na fóin chliste seo, le praghsanna ó Rs. 21,999 go Rs. 25,999.

I measc na bhfóin chliste eile atá ar díol tá an Realme 11x 5G, a thairgtear le rogha EMI gan chostas ach gan lascaine. Tá sé ar fáil i 6GB + 128GB agus 8GB + 128GB RAM agus roghanna stórála, ar phraghas Rs. 14,999 agus RS. 15,999, faoi seach.

Faigheann na Realme Narzo 60 5G agus Realme Narzo 60 Pro 5G lascainí Rs freisin. 1,300 agus Rs. 2,000, faoi seach. Ina theannta sin, tá lascaine bainc de Rs. 250 ar fáil ar idirbhearta cárta dochair agus creidmheasa ICICI, Kotak Mahindra, agus Axis Bank.

Tríd is tríd, tugann díolachán Realme 5G deis do chustaiméirí airgead a shábháil ar fhóin chliste ardcháilíochta le hardchumais 5G. Le lascainí, tairiscintí, agus roghanna maoinithe éagsúla ar fáil, is am iontach é uasghrádú go dtí fón Realme 5G.

