Faigheann Razorpay BillMe Tosaithe Sonraisc Dhigiteach chun Rannpháirtíocht Custaiméirí a Fheabhsú

Tá sé fógartha ag Fintech unicorn Razorpay go bhfuil BillMe, gnólacht nuathionscanta sonraiscithe agus rannpháirtíochta custaiméirí, faighte aige. Tá ardán forbartha ag an ngnólacht nuathionscanta atá bunaithe i Mumbai a bhfuil sé mar aidhm aige deireadh a chur le billí páipéir agus breisluach a fheabhsú do cheannaithe trí shonrascú digiteach. Is é seo an t-ochtú éadáil ag Razorpay, atá ag leathnú a phunann ó éadáil Ezetap i mí Lúnasa 2022.

Leis an éadáil seo, féachann Razorpay le gnólachtaí a chumhachtú le múnla hibrideach a ligeann dóibh dul i ngleic ar bhealach níos éifeachtaí lena gcustaiméirí. Agus modhanna idirghníomhaíochta gan tadhall agus gan chuimilt ag méadú i gcónaí i measc tomhaltóirí, tá sé mar aidhm ag Razorpay cumais BillMe a ghiaráil chun eispéireas sonraiscithe an-phearsanta agus idirghníomhach a sholáthar do cheannaithe. Cuirfidh billí digiteacha a ghintear le Razorpay gnéithe ar nós aiseolas agus roghanna suirbhé ar fáil, rud a chuirfidh ar chumas ceannaithe a straitéisí rannpháirtíochta a oiriúnú bunaithe ar roghanna tomhaltóirí.

Tá BillMe, a bunaíodh in 2018, tar éis freastal ar níos mó ná 4,000 gnólacht cheana féin, lena n-áirítear brandaí móra ar nós McDonald's, Burger King, Decathlon, agus Cinepolis. Cuireann an t-ardán ar chumas gnólachtaí dul beo le sonrascadh digiteach laistigh de 10 nóiméad, ag sruthlíniú próisis a thógann i bhfad níos faide de ghnáth. Ina theannta sin, tugann na deais féinfhreastail a sholáthraíonn BillMe ar chumas ceannaithe anailís a dhéanamh ar iompar custaiméirí, rialacha feachtais saincheaptha a bhunú, agus tras-díolacháin agus promóisin a éascú.

Bainfidh custaiméirí leas as an eispéireas seiceála amach atá sruthlínithe agus níos tapúla a sholáthraíonn sonrasc digiteach. Ní gá dóibh a bheith buartha a thuilleadh faoi bhillí páipéir a stóráil nó a aisghabháil le haghaidh tagartha sa todhchaí. Ina áit sin, beidh na billí digiteacha inrochtana go héasca agus is féidir iad a úsáid mar uirlis iltoiseach chun gur féidir le ceannaithe tuiscint níos fearr a fháil ar a gcuid custaiméirí, dul i ngleic leo agus díriú orthu.

Feiceann Razorpay acmhainneacht mhór sa mhargadh fáltas digiteach domhanda, a mheastar a shroichfidh $2.3 billiún faoi 2027. Trí thairiscintí BillMe a ionchorprú, tá sé mar aidhm ag Razorpay cabhrú le gnólachtaí seasamh amach trí rannpháirtíocht custaiméirí a fheabhsú, custaiméirí a choinneáil, agus a gcumas margaíochta a neartú. Tá an éadáil seo ar aon dul le fís Razorpay a bheith ina ionad ilfhreastail iontaofa do gach réiteach íocaíochta, ag freastal ar ghnóthais de gach méid.

Bunaithe i 2014, tá Razorpay tar éis réitigh teicneolaíochta íocaíochta a sholáthar do níos mó ná 8 milliún gnóthas cheana féin. Tá maoiniú $817 milliún faighte ag an gcuideachta ó infheisteoirí suntasacha ar nós Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, agus MasterCard. Agus BillMe curtha leis, leanann Razorpay ag leathnú a lorg sa tionscal fintech agus ag daingniú a shuíomh mar phríomhimreoir sa spás íocaíochtaí.

Foinsí:

– Faigheann Razorpay gnólacht nuathionscanta sonraisc dhigitigh BillMe: https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html