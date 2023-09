Síneann Apple Comhaontú le Qualcomm chun Sceallóga Móideim 5G a Úsáid Go dtí 2026

D'fhógair Apple go mbeidh sé ag leathnú a chomhaontú le Qualcomm chun a Chórais Móideim-RF Snapdragon 5G a úsáid dá seoltaí cliste go dtí 2026 ar a laghad. Ciallaíonn sé seo go leanfaidh Apple ag baint úsáide as comhpháirteanna Qualcomm ina iPhones ar feadh na dtrí bliana amach romhainn. Tagann an cinneadh seo mar mhoill ar phleananna Apple a sliseanna móideim 5G féin a fhorbairt, a bhíothas ag súil le tabhairt isteach in 2024.

Roinntear na saineolaithe ar na cúiseanna atá le moill Apple maidir lena chipsets féin a fhorbairt. tuairimíonn roinnt go bhfuil sé níos dúshlánaí ag Apple ná mar a bhíothas ag súil a sileacain móideim cheallacha féin a chruthú, agus tugann daoine eile le fios go bhfuil deacrachtaí ag baint le saincheisteanna slabhra soláthair. Thug Alejandro Cadenas, Leas-Uachtarán Comhlach ag IDC, faoi deara gurb é tosaíocht Apple a chipsets féin a fhorbairt agus deireadh a chur lena chomhaontú le Qualcomm, ach tá níos mó ama ag teastáil ón gcuideachta chun cáilíocht a rogha eile a chinntiú.

Cé go bhféadfadh iarrachtaí Apple a chipsets 5G féin a fhorbairt a bheith ag glacadh níos faide ná mar a bhíothas ag súil leis, creideann anailísithe tionscail go bhfuil an chuideachta fós tiomanta don dúshlán agus go bhfuil acmhainní suntasacha á leithdháileadh aici don tasc. Soláthraíonn síneadh chomhaontú Apple le Qualcomm cinnteacht gearrthéarmach go meántéarmach don dá chuideachta.

Tá tuairimíocht ann go bhféadfadh baint a bheith ag comhaontú athnuaite Apple le Qualcomm le hiarrachtaí na cuideachta a slabhraí soláthair a neartú, go háirithe mar gheall ar dhúshláin mhéadaithe sa tSín. Seans go bhfuil Apple ag iarraidh a chuid foinsí comhpháirte a éagsúlú agus spleáchas ar dhíoltóir amháin a laghdú.

Beag beann ar na cúiseanna atá taobh thiar den mhoill, feictear an síneadh seo mar bhua do Qualcomm, mar go leanann Apple ag brath ar a chomhpháirteanna. Níl sonraí an chonartha foilsithe, ach creidtear go bhfuil sé cosúil leis an gcomhaontú ar thángthas air idir an dá chuideachta in 2019, tar éis díospóidí dlí. Sa socrú sin, tharraing Apple siar a éilimh dhlíthiúla i gcoinne Qualcomm agus d'aontaigh sé a sceallóga a úsáid i iPhones, rud a d'fhág go bhfuair Apple gnó móideim smartphone Intel.

In ainneoin na moille, táthar ag súil go scaoilfidh Apple a sliseanna móideim 5G féin ar deireadh, ach tá an fráma ama fós neamhchinnte.

