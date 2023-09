Síníonn Qualcomm Margadh Nua chun Sceallóga 5G a Sholáthar do Apple Go dtí 2026

Tá comhaontú nua bainte amach ag Qualcomm le Apple chun sliseanna 5G a sholáthar le haghaidh iPhones go dtí 2026 ar a laghad. Mar phríomhdhearthóir sliseanna móideim a chuireann ar chumas fóin nascadh le líonraí sonraí soghluaiste, shínigh Qualcomm conradh soláthair roimhe seo le Apple in 2019, tar éis an rúin. d’aighneas dlíthiúil atá ann le fada idir an dá chuideachta.

Tá an comhaontú soláthair sliseanna reatha idir Qualcomm agus Apple le dul in éag i mbliana, rud a chiallaíonn gurb iad na iPhones atá le teacht a bhfuiltear ag súil go bhfógróidh Apple gurb iad na cinn dheireanacha a scaoilfear faoin gcomhaontú seo. Cinntíonn an margadh nua, áfach, go leanfaidh Qualcomm ag soláthar sceallóga le haghaidh fóin Apple gach bliain go dtí 2026.

Ar an drochuair, níor nocht Qualcomm téarmaí agus luach sonrach an chomhaontaithe. Níor luaigh an déantóir sliseanna ach go bhfuil na téarmaí “cosúil” leis an gcomhaontú soláthair roimhe seo. Ina theannta sin, fanfaidh comhaontú ceadúnaithe paitinne a síníodh idir Qualcomm agus Apple in 2019 i bhfeidhm go dtí 2025, agus d'fhéadfaí síneadh dhá bhliain a chur leis.

Cé go bhfuil Apple ag obair go gníomhach ar a theicneolaíocht móideim féin a fhorbairt agus aonad móideim Intel a fháil ar $1 billiún in 2019, níl sé soiléir cé chomh tapa agus atá sé beartaithe ag Apple aistriú chuig a sceallóga féin a úsáid. Tá sé réamh-mheasta ag Qualcomm nach n-úsáidfidh ach an cúigiú cuid de iPhones Apple a sceallóga faoi 2026. Mar sin féin, d'fhéadfadh an teilgean seo a bheith coimeádach, mar sáraíodh réamh-mheastacháin Qualcomm roimhe seo dá ghnó le Apple in 2021, agus scaoileadh na samhlacha iPhone 14 go léir anuraidh. ag ionchorprú móideim Qualcomm.

Tá an margadh nua seo idir Qualcomm agus Apple ríthábhachtach do straitéis slabhra soláthair Apple, go háirithe i bhfianaise na ndúshlán atá os a chomhair sa tSín. Tá sé mar thosaíocht ag Apple slabhraí soláthair a neartú lasmuigh den tSín, agus tá an chuma ar an scéal go bhfuil an chuideachta ag moill nó ag scála ar ais pleananna chun a sliseanna féin a tháirgeadh go neamhspleách i réimsí éagsúla.

Foinsí: Qualcomm, Hargreaves Lansdown