Déileálann Comharthaí Qualcomm le Apple chun Sceallóga 5G a Sholáthar Go dtí 2026

D'fhógair Qualcomm Dé Luain go bhfuil comhaontú sínithe aige le Apple chun sliseanna 5G a sholáthar do iPhones go dtí 2026 ar a laghad. Leathnaíonn an déileáil seo an caidreamh atá ann cheana féin idir an dá chuideachta, agus léiríonn sé nach bhfuil Apple ag pleanáil a dteicneolaíocht móideim féin a fhorbairt faoi láthair. Tagann an comhaontú ag am a bhfuil dúshláin os comhair Apple sa tSín agus tá sé ag féachaint lena slabhraí soláthair a neartú i réimsí eile.

Faoin déileáil nua, cuirfidh Qualcomm sceallóga ar fáil do iPhones a scaoilfear gach bliain go dtí 2026. Níor nochtadh luach cruinn an chomhaontaithe, ach deirtear go bhfuil sé cosúil leis an déileáil soláthair roimhe seo idir an dá chuideachta. D'ardaigh scaireanna Qualcomm 4 faoin gcéad tar éis an fhógra, agus tháinig méadú 0.5 faoin gcéad ar scaireanna Apple.

Tógann an beart seo ar chomhaontú soláthair sliseanna a shínigh Qualcomm agus Apple in 2019, tar éis réiteach díospóide dlíthiúil a bhí ann le fada idir an dá chuideachta. Táthar ag súil go rachaidh an comhaontú soláthair sin in éag i mbliana, rud a fhágann go bhfuiltear ag súil go bhfógrófar na iPhones Dé Máirt ar an gceann deireanach le tosú faoin margadh sin.

Chomh maith leis an gcomhaontú soláthair sliseanna, dheimhnigh Qualcomm freisin go bhfuil a déileáil ceadúnaithe paitinne le Apple, a síníodh in 2019, fós i bhfeidhm. Tá sé beartaithe go rachaidh an comhaontú seo in éag in 2025, ach tá rogha ann é a shíneadh ar feadh dhá bhliain eile.

Tá Apple ag obair ar a dteicneolaíocht móideim féin agus ghnóthaigh sé aonad móideim Intel ar $1 billiún in 2019. Mar sin féin, níor chuir an chuideachta sonraí ar fáil go fóill maidir le cén uair a bheartaíonn sé tosú ar a sliseanna féin a úsáid.

Cé go bhfuil tionscadal Qualcomm nach n-úsáidfidh ach an cúigiú cuid de iPhones Apple a sceallóga faoi 2026, bhí réamh-mheastacháin na cuideachta roimhe seo ró-choimeádach. Ba chóir a thabhairt faoi deara gur bhain gach samhail iPhone 14 a eisíodh anuraidh úsáid as móideimí Qualcomm. Tá Príomhoifigeach Airgeadais Qualcomm ag súil freisin go scaoilfear an “tromlach mór” de na iPhones 2023 atá leagtha amach an tseachtain seo lena n-áirítear Móideimí Qualcomm.

Tríd is tríd, neartaíonn an margadh leathnaithe seo idir Qualcomm agus Apple a gcomhpháirtíocht agus cinntíonn sé soláthar cobhsaí de sceallóga 5G do iPhones Apple sa todhchaí. Tugann sé le fios freisin nach bhfuil Apple ag pleanáil a theicneolaíocht móideim féin a fhorbairt go luath amach anseo.

Foinse: Fuarthas an t-alt bunaidh ó Reuters.