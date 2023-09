Síneann Apple agus Qualcomm Déileáil Móideim 5G ar feadh Trí Bliana Eile

Tá comhaontú nua fógartha ag Apple agus Qualcomm a fhágfaidh go leanfaidh Apple ag baint úsáide as móideimí 5G Qualcomm ar feadh na dtrí bliana amach romhainn ar a laghad. Clúdaíonn an comhaontú seoltaí iPhone in 2024, 2025, agus 2026, ag síneadh leis an gcomhaontú roimhe seo atá leagtha amach le dul in éag níos déanaí i mbliana. Tagann an nuacht seo i measc tuairimíocht roimhe seo go n-aistreoidh Apple chuig a réiteach móideim 5G intí féin faoi 2025.

Mar an cliant is mó Qualcomm, tá Apple freagrach as beagnach ceathrú d'ioncam an chipmaker. Cé go raibh baint ghníomhach ag Apple lena móideim 5G féin a fhorbairt, tá constaicí dlíthiúla os comhair na cuideachta mar gheall ar phaitinní atá faoi úinéireacht Qualcomm, atá le dul in éag i 2029 agus 2030. Is é sprioc Apple a móideim 5G féin a fhorbairt, a d'fhéadfaí a chomhtháthú. isteach ina Chóras A-sraith ar Chip (SoC), ag soláthar réiteach aon-sliseanna le feabhsuithe suntasacha ar shaol agus ar fheidhmíocht na ceallraí.

Trí fhadú a dhéanamh ar a chomhaontú le Qualcomm, cinntíonn Apple foinse iontaofa móideimí 5G dá samhlacha iPhone sa todhchaí. Cé go leanann iarrachtaí Apple a móideim féin a fhorbairt, aithníonn an chuideachta an tábhacht a bhaineann le teicneolaíocht agus saineolas Qualcomm i réimse na nascachta 5G. Ligeann an comhoibriú seo do Apple buntáiste iomaíoch a choinneáil sa mhargadh fón cliste trí theicneolaíocht móideim 5G Qualcomm atá ar thús cadhnaíochta sa tionscal a ghiaráil.

De réir mar a leanann an t-éileamh ar nascacht 5G ag fás, léiríonn cinneadh Apple a chomhpháirtíocht le Qualcomm a leathnú a thiomantas an teicneolaíocht soghluaiste is déanaí agus is airde a sholáthar dá chustaiméirí. Trí oibriú go dlúth le Qualcomm, is féidir le Apple a gcuid saineolais a ghiaráil agus comhtháthú gan uaim a dhéanamh ar chumais 5G ina samhlacha iPhone sa todhchaí.

Daingníonn an comhoibriú seo idir Apple agus Qualcomm a gcomhpháirtíocht leanúnach agus athdhearbhaíonn sé aitheantas an tionscail do cheannaireacht Qualcomm i dteicneolaíocht móideim 5G. Léiríonn sé freisin tiomantas Apple don nuálaíocht agus chun an taithí úsáideora is fearr is féidir a chinntiú dá chustaiméirí.

Sainmhínithe:

– Móideim 5G: Is gléas é móideim a chumasaíonn cumarsáid idir gléas ríomhaireachta agus líonra. Soláthraíonn móideim 5G nascacht go sonrach leis an nglúin is déanaí de líonraí ceallacha, rud a chumasaíonn luasanna íoslódála agus uaslódála níos tapúla, latency feabhsaithe, agus feidhmíocht líonra níos fearr ar an iomlán.

Foinsí:

– Airteagal foinse: [cuir isteach teideal an ailt foinse]

– Qualcomm: www.qualcomm.com

– Apple: www.apple.com