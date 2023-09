Procreate Dreams: Aip Nua Beochana 2D do iPad

Tá Procreate, an comhlacht bogearraí léaráidí digiteacha, le seoladh Procreate Dreams, aip beochana 2D do iPad, ar 22 Samhain. Tá sé mar aidhm ag an aip seo uirlisí beochana a sholáthar atá inrochtana do dhuine ar bith, beag beann ar a dtaithí beochana. Murab ionann agus go leor bogearraí eile sa tionscal, cuireann Procreate Dreams rogha ceannaigh aonuaire ar fáil ar $19.99, seachas samhail praghsála síntiúis.

Deartha le haghaidh tadhaill, cuimsíonn Procreate Dreams gnéithe cosúil le Léiriú a ligeann d'úsáideoirí eochairfhrámaí a chur lena dtionscadail ag baint úsáide as gothaí i bhfíor-am. Geallann an uirlis seo an próiseas beochana a réabhlóidiú trí chur ar chumas na ndaoine cruthaitheacha freagairt láithreach ar a gcuid bunú agus iad ag súgradh. Tá Amlíne Il-dteagmhála san aip freisin, a cheadaíonn comhtháthú gan uaim de líníocht, beochan cel, eochairfhrámú, eagarthóireacht físeáin agus cumadóireacht, go léir le húsáid gothaí.

Soláthraíonn Procreate Dreams an cumas d’ealaíontóirí beochan a dhéanamh thar phíosaí físeáin agus tairgeann sé uirlis ar a dtugtar Flipbook, atá ina hómós do bheochan traidisiúnta. Is féidir le healaíontóirí GIFanna gearra lúbtha, beochan carachtar casta, agus níos mó a chruthú leis an ngné seo. Tacaíonn an aip freisin le rotoscoping, teicníocht ina rianaíonn beochantóirí thar fhrámaí físeáin, trí allmhairiú píosaí scannáin ProRes suas go 8K i réiteach a cheadú. Ina theannta sin, tá inneall fuaime nua ann a chuireann ar chumas úsáideoirí guthanna carachtar, ceol agus maisíochtaí fuaime a chur lena dtionscadail beoite.

Úsáideann Procreate Dreams na scuaba céanna leis an mbunfheidhmchlár Procreate, atá optamaithe le húsáid leis an Apple Pencil. Tá canbhásanna níos mó, níos mó sraitheanna, agus tacaíocht iomlán do chomhaid cruthaithe in Procreate san áireamh freisin. Tugann an aip isteach formáid comhaid speisialaithe Procreate atá deartha le haghaidh sioncrónaithe iCloud, a cheadaíonn rochtain láithreach ar chomhaid 1TB gan amanna a luchtú, a shábháil nó a onnmhairiú. Coimeádann na comhaid seo stair iomlán an tionscadail a chealú, rud a fhágann go bhfuil sé éasca d’ealaíontóirí triail a bhaint as gan eagla a bheith orthu go gcaillfidh siad a gcuid oibre.

Táthar ag súil go mbeidh Procreate Dreams ina n-athróir cluiche tionscail, cosúil lena réamhtheachtaí, an aip léiriúcháin Procreate bunaidh. Leis na gnéithe cumhachtacha agus an comhéadan atá éasca le húsáid, tá Procreate ar an aip iPad íoctha is mó díol le breis agus sé bliana. Mar gheall ar an diúltú múnla síntiús míosúil a ghlacadh, murab ionann agus iomaitheoirí mar Adobe agus Clip Studio Paint, tá bonn úsáideora tiomnaithe agus dílis faighte aige.

Foinsí:

– Brionglóidí a Chruthú: Bí Inspioráideach, Cruthaigh, Beoigh. (2021, Samhain). Procreate. Aisghabhadh ó [alt foinseach]

– Sainmhíniú ar rótascópáil: Foclóir Merriam-Webster

– Sainmhíniú ar bheochan cel: TechTerms.com