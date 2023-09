Tugann Apple Mód Portráide Feabhsaithe agus Mód Oíche isteach san iPhone 15

Achoimre: Nocht Apple na nuashonruithe gné is nua dá app ceamara san iPhone 15. Ionchorpraíonn an Mód Portráide feabhsaithe anois teicneolaíocht meaisínfhoghlama chun daoine agus peataí a bhrath go huathoibríoch, ag soláthar grianghraif iontacha cosúil le portráid d'úsáideoirí. Ina theannta sin, tá feabhsuithe déanta ag Apple ar Mhód Oíche chun cumas grianghrafadóireachta íseal-éadrom a fheabhsú. Tá sonraíochtaí ceamara uasghrádaithe ag an iPhone 15 freisin le lionsa cró f/1.6, rogha telephoto 2x, agus cumas 24-megapixel.

Tá Apple tar éis a Mód Portráide clúiteach a thógáil go dtí an chéad leibhéal eile san iPhone 15 le comhtháthú na teicneolaíochta meaisínfhoghlama. Úsáideann an ghné nua seo ard-halgartaim chun comhdhéanamh an ghrianghraif a anailísiú agus aistrítear go huathoibríoch go Mód Portráide nuair a bhraitear duine nó peata. Tá sé mar aidhm ag an nuálaíocht seo portráidí a bhfuil cuma ghairmiúil orthu a sholáthar d’úsáideoirí gan gá le coigeartuithe láimhe.

Thairis sin, tar éis grianghraf a ghabháil i Mód Portráide, tá an cumas ag úsáideoirí anois an fócas a scoráil idir daoine aonair nó peataí éagsúla, ag cinntiú go bhfuil béim foirfe ar an ábhar atá ag teastáil. Cé go bhfuil an rogha chun Mód Portráide a mhúchadh agus filleadh ar an ngrianghraf bunaidh ar fáil ó tugadh isteach é, cuireann an nuashonrú nua seo níos mó solúbthachta agus smacht cruthaitheach leis an ngné.

Tá feabhsuithe déanta ag Apple ar Mhód Oíche freisin, rud a chuireann ar chumas úsáideoirí grianghraif iontacha a ghabháil fiú i dtimpeallachtaí dúshlánacha íseal-éadrom. Cé nár nochtadh sonraí sonracha faoi na feabhsuithe, tugann tiomantas Apple chun an ghné seo a fheabhsú go leanúnach le fios gur féidir le húsáideoirí a bheith ag súil le cáilíocht íomhá níos fearr agus le torann laghdaithe i gcásanna nach bhfuil soilsithe acu.

I dtéarmaí sonraíochtaí ceamara, tá lionsa cró f/15 ag an iPhone 1.6, a ligeann do níos mó solais dul isteach sa braiteoir ceamara, rud a fhágann go mbeidh íomhánna níos géire agus níos beoga. Ina theannta sin, cuireann an rogha telephoto 2x cumas súmáil feabhsaithe ar fáil d'úsáideoirí, rud a chuireann ar a gcumas ábhair a ghabháil ó chian gan cur isteach ar cháilíocht íomhá. Le cumas 24-megapixel, is féidir le húsáideoirí a bheith ag súil le grianghraif réitigh níos airde le níos mó sonraí agus soiléire.

Tríd is tríd, léiríonn nuashonruithe Apple ar Mhód Portráide agus Mód Oíche, in éineacht leis na sonraíochtaí feabhsaithe ceamara san iPhone 15, tiomantas na cuideachta chun cumais grianghrafadóireachta eisceachtúla a sholáthar dá húsáideoirí. Cinntíonn na dul chun cinn seo gur féidir le húsáideoirí portráidí iontacha agus grianghraif ardcháilíochta a ghabháil in aon riocht soilsithe.

Foinsí:

– Apple (níl URL curtha ar fáil)

Nóta: Níor cuireadh aon URLanna ar leith ar fáil do na foinsí.