Pokémon Scarlet agus Violet DLC: An Treasure Hidden of Area Zero Released

Tá an Pokémon Scarlet agus Violet DLC a bhfuiltear ag súil leis go mór tagtha ar deireadh, agus an chéad chuid dar teideal 'The Teal Mask' á scaoileadh an tseachtain seo. Is féidir le hoiliúnóirí dul ar eachtra nua anois i dtír Kitakami, teacht ar Pokémon nua, áiteanna nua a fhiosrú, agus scéalta nua a bhlaiseadh.

Ceann de na breisithe spreagúla sa DLC seo ná tabhairt isteach The Heroes of Kitakami, grúpa oiliúnóirí cumhachtacha a bhfuil ról ríthábhachtach acu sa scéal. Beidh deis ag oiliúnóirí idirghníomhú leo, foghlaim faoina dturas, agus b’fhéidir fiú dúshlán a thabhairt dóibh chuig cathanna.

Tá sráidbhaile Kitakami ag croílár an DLC seo freisin, rud a ligeann d'oiliúnóirí iad féin a thumadh ina chultúr saibhir agus a rúin a fháil amach. Is áit bríomhar bríomhar í a thairgeann atmaisféar ar leith i gcomparáid le réigiúin eile sa chluiche.

Ina theannta sin, tiocfaidh oiliúnóirí ar Pokémon eolach a chuaigh ar imirce ó réigiúin eile agus a rinne Kitakami ina dteach nua. Pokémon amháin den sórt sin is ea Poltageist, speiceas nua-aimsithe eisiach don DLC seo. Cuireann a dhearadh agus a chumais go mór leis an bhfoireann oiliúnóra ar bith.

Má tá tú ag smaoineamh ar an DLC a cheannach, is fiú a thabhairt faoi deara go dtagann dhá chuid le “The Hidden Treasure of Area Zero” – ‘The Teal Mask’ agus ‘The Indigo Diosca’. Ina theannta sin, cuimsíonn sé sraith aonfhoirmeach a léiríonn na séasúir go léir, rud a ligeann d'oiliúnóirí cuma a gcarachtar in-chluiche a shaincheapadh.

Bí cinnte an leagan DLC a roghnú atá comhoiriúnach le do chóip féin den chluiche agus tú ag ceannach.

Mar fhocal scoir, is caibidil nua spreagúil sa chluiche é scaoileadh Pokémon Scarlet agus Violet DLC. Le Pokémon nua, scéalta mealltacha, agus láithreacha iontacha, tá sé riachtanach d'aon traenálaí Pokémon atá ag dúil le heachtraí úra.

