Amanna Eisiúna don DLC Teal Mask i Pokemon Scarlet agus Violet

Tá oiliúnóirí ar fud an domhain ag fanacht go fonnmhar le scaoileadh an chéad Pokemon Scarlet agus Violet DLC, The Teal Mask. Le seoladh Dé Céadaoin, 13 Meán Fómhair, tá imreoirí fiosrach faoi na hamanna scaoilte sonracha ina réigiún.

De réir faisnéise deimhnithe, eiseofar The Teal Mask DLC ag na hamanna seo a leanas:

– 6 pm Am an Aigéin Chiúin (12 Meán Fómhair)

– 8 pm Am Láir (12 Meán Fómhair)

– 9 pm Am an Oirthir (12 Meán Fómhair)

– 2 am UK (13 Meán Fómhair)

– 3 am Lár na hEorpa (13 Meán Fómhair)

– 5:30 am Am Indiach (13 Meán Fómhair)

– 9 am na Seapáine (13 Meán Fómhair)

Féadfaidh na hamanna seo a bheith faoi réir athraithe, ach táthar ag súil go seolfar an cluiche thart ar an am a chuirtear ar fáil. Ba cheart go bhfanfadh imreoirí cothrom le dáta maidir le haon fhógraí maidir le hathruithe ar an am scaoilte.

Is cuid de The Hidden Treasure of Area Zero DLC é an Masc Teal le haghaidh Pokemon Scarlet agus Violet. Tugann an DLC imreoirí ar thuras scoile go Kitakami, sráidbhaile bríomhar atá lán de ghníomhaíochtaí Fhéile agus díoltóirí sráide. Tá arrachtaigh phóca nua, Legendaries, agus carachtair a thabharfar isteach in The Teal Mask tar éis a bheith ag an gCuideachta Pokemon cheana féin.

Tá faisnéis bhreise tugtha le fios freisin ag sceitheadh ​​faoi chumais nua, iontrálacha Pokedex, agus arrachtaigh phóca mar Bloodmoon Ursaluna. Tá an dara cuid de The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, ar a dtugtar An Diosca Indigo, sceidealta le haghaidh eisiúint Q4/Winter in 2023.

Rannpháirtithe atá ag iarraidh taithí a fháil ar Theal Mask DLC, beidh orthu ceachtar Pokemon Scarlet nó Pokemon Violet a bheith acu. Beidh orthu siúd ar leo an dá chluiche cóipeanna ar leith de The Teal Mask a cheannach.

In ainneoin na saincheisteanna teicniúla tosaigh a raibh tionchar acu ar thumadh imreoirí agus ar thaithí na n-imreoirí, bhí seoladh an-rathúil ag Pokemon Scarlet agus Violet, agus iad ar an eisiúint Nintendo is mó riamh le 10 milliún cóip díolta sa chéad trí lá.

