Teasaíonn Google Watch Pixel 2 le Dearadh agus Gnéithe Nua

Tá físeán teaser eisithe ag Google den Pixel Watch 2 atá le teacht, ag nochtadh roinnt difríochtaí suntasacha i ndearadh agus i ngnéithe. Coinníonn an smartwatch dearadh foriomlán cosúil lena réamhtheachtaí, ach le roinnt nuashonruithe tábhachtacha.

Is é an t-athrú is suntasaí ná an t-eagar braiteora, a bhfuil dearadh ciorclach ann anois le soilse níos lú i gcomparáid le braiteoirí optúla dronuilleogacha bunaidh Pixel Watch. Tugann ráflaí le fios go n-áireofar sa Pixel Watch 2 braiteoir gníomhaíochta leanúnach leictredermal an Sense 2, a d'fhéadfadh an t-athdhearadh a mhíniú.

Nuashonrú suntasach eile is ea rátáil IP68 a chur leis, rud a léiríonn cosaint fheabhsaithe i gcoinne deannaigh agus uisce i gcomparáid le friotaíocht uisce 50m an Pixel Watch bunaidh. Tugann an rátáil nua le fios go bhfuil an Pixel Watch 2 uiscedhíonach ag snámh agus is féidir leis báite uisce a sheasamh go pointe áirithe.

Ina theannta sin, is cosúil go suífidh coróin an Pixel Watch 2 níos flush leis an scáileán, rud a chuir deireadh leis an gearrtha beag a fuarthas ar an bhfaireachán bunaidh. Tá sé speculated go bhféadfadh uasghráduithe móra don Pixel Watch 2 teacht ó bhogearraí agus comhpháirteanna inmheánacha, mar shampla ardán Qualcomm Snapdragon W5 Plus.

D'fhógair Google go gcuirfear tús le réamhorduithe don Pixel Watch 2 ar 4 Deireadh Fómhair, i gcomhthráth le himeacht Pixel na cuideachta. Leis na hathruithe dearadh spreagúla seo agus na gnéithe a bhfuiltear ag súil leo, tá díograiseoirí teicneolaíochta agus úsáideoirí gléasanna inchaite ag fanacht go fonnmhar le seoladh an Pixel Watch 2.

Foinse: Victoria Song, Tuairisceoir Sinsearach ag The Verge

Sainmhínithe:

1. Rátáil IP68: Léiríonn an rátáil IP68 go bhfuil feiste an-resistant do dheannach agus uisce, rud a ligeann dó a bheith báite in uisce ar feadh tréimhse áirithe gan damáiste.

2. Eagar braiteora: Is éard atá in eagar braiteora ná socrú braiteoirí a oibríonn le chéile chun sonraí a bhailiú agus a phróiseáil, rud a chumasaíonn gnéithe agus feidhmiúlachtaí éagsúla i bhfeiste.

3. Braiteoir gníomhaíochta electrodermal (EDA): Tomhaiseann braiteoir gníomhaíochta electrodermal seoltacht leictreach an chraiceann, ar féidir leis léargais a sholáthar ar stáit fiseolaíocha agus mhothúchánach.

Nóta: Tá an t-alt seo bunaithe ar fhaisnéis ó alt foinseach ach ní chuimsíonn sé aon URLanna ná íomhánna ón alt bunaidh.