Fógraíonn Iúpatar Picross S+ le haghaidh Nintendo Switch, ag Aiséirí Cluichí Picross Digiteach Amháin

Tá cúis ag díograiseoirí Picross ceiliúradh a dhéanamh mar fhorbróir cluiche Iúpatar le déanaí d'fhógair an scaoileadh atá le teacht Picross S + don Nintendo Switch. Ciallaíonn an nuacht spreagúil seo go ndéanfar naoi gcluiche Picross nach raibh ach digiteach roimhe seo a aiséirí agus a chur ar fáil arís, rud a chuirfidh áthas ar lucht leanúna.

De réir tuairiscí, áireoidh Picross S+ na bun-phuzail e Picross agus tabharfaidh sé isteach freisin na cluichí Picross e ina dhiaidh sin mar phacáistí bhfreagra íoctha. Ina theannta sin, beidh Picross e9 sa bheart, cluiche a bhí eisiach ón tSeapáin roimhe seo a dhéanfaidh a chéad tús san Iarthar ar deireadh.

Cé go bhfuil an cluiche le seoladh i 2024, tá roinnt cluichí Picross ar fáil cheana féin ar an Nintendo Switch dóibh siúd nach féidir leo fanacht. Sampla amháin is ea Picross S Genesis & Master System Edition, a thairgeann picteagraim de charachtair Sega beloved do lucht leanúna taitneamh a bhaint as.

Cé gur $4.99 an costas do gach pacáiste ábhair agus do Picross S+ féin, meastar gurb é an praghas iomlán do na naoi gcluiche go léir ná thart ar $45. In ainneoin an chlib praghais is cosúil go bhfuil sé ard, is féidir le himreoirí díograiseacha Picross na huaireanta iomadúla de réiteach puzzles soothing inchinne agus andúile a sholáthraíonn na cluichí seo a fhianú.

Is fiú a thabhairt faoi deara, cé go bhfuil Picross S + ina theannta sin iontach le leabharlann Nintendo Switch, tá an taithí thadhlach ar bhloic chiseling i Super Picross Mario, atá ar fáil trí shíntiús Nintendo Switch Online, fós gan mheaitseáil.

Tríd is tríd, tá an fógra ar Picross S + agus aiséirí na cluichí Picross digiteach amháin ina fhorbairt fáilte roimh lucht leanúna an seánra bhfreagra. B'fhéidir go spreagfaidh an scaoileadh seo freisin Iúpatar chun níos mó teideal Picross atá eisiach ón tSeapáin a thabhairt chuig margadh an Iarthair, ag comhlíonadh mianta na n-imreoirí fonnmhar a bhfuil fonn orthu taithí a fháil ar na cluichí seo.

