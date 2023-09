Tugann Patreon Gné Comhrá Grúpa isteach le haghaidh Idirghníomhaíochtaí Feabhsaithe Lucht leanúna

Tá gné nua comhrá grúpa seolta ag Patreon, rud a chuireann ar chumas cruthaitheoirí dul i dteagmháil lena lucht leanúna tuilleadh. Ceadaíonn an ghné, atá ar fáil go heisiach ar an app soghluaiste faoi láthair, do chruthaitheoirí idirghníomhú go díreach lena síntiúsóirí chomh maith le ligean do shíntiúsóirí cumarsáid a dhéanamh lena chéile lasmuigh de na hailt tuairimí. Is féidir le cruthaitheoirí suas le ceithre chomhrá a bheith acu ag an am céanna, agus an cumas srianta rannpháirtíochta a shocrú, mar shampla comhráite sonracha a theorannú do shraitheanna éagsúla síntiúsóirí.

Cé go bhfuil an ghné nua tar éis comparáidí a dhéanamh le Discord, cuireann Patreon béim ar nach bhfuil sé deartha chun an t-ardán cumarsáide tóir a athsholáthar. Ina áit sin, beidh an rogha fós ag cruthaitheoirí comhtháthú le Discord.

Chomh maith le spás a chur ar fáil le haghaidh comhrá, cuireann na comhráite grúpa raon gnéithe idirghníomhacha ar fáil freisin. Is féidir le húsáideoirí grianghraif, emojis agus gnáth-théacs a roinnt le baill eile den phobal. Chun timpeallacht dhearfach agus shábháilte a chinntiú, tá uirlisí modhnóireachta curtha i bhfeidhm ag Patreon chun cosc ​​a chur ar scaipeadh ábhar díobhálach.

Chun braistint pobail a chothú, tá próifílí ball tugtha isteach ag Patreon freisin, rud a ligeann d’úsáideoirí a n-ainmneacha, grianghraif, naisc meáin shóisialta agus bios a phearsantú. Tá sé mar aidhm ag na próifílí seo naisc níos doimhne a éascú i measc lucht leanúna agus cruthaitheoirí laistigh d'éiceachóras Patreon.

Tá an ghné comhrá grúpa nua á rolladh amach de réir a chéile chun cruthaitheoirí a roghnú, agus táthar ag súil le hinfhaighteacht níos leithne sna míonna amach romhainn. Léiríonn an breisiú seo iarrachtaí leanúnacha Patreon uirlisí agus gnéithe a chur ar fáil a fheabhsaíonn an taithí do chruthaitheoirí agus do shíntiúsóirí araon. Le déanaí, thug an t-ardán isteach an cumas podchraoltaí do shíntiúsóirí amháin a fhoilsiú ar Spotify agus nocht sé tacar uirlisí físe dúchais.

