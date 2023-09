Poitéinseal Geallann Gloiní Apple: Súil Níos Dlúithe ar Phaitinní Déanaí

I measc na buzz a bhaineann leis an headset Vision Pro VR a bhfuiltear ag súil leis go mór, is cosúil gur ghlac an chaint faoi Apple Glasses suíochán droma. I mí na Bealtaine, ardaíodh amhras faoi scaoileadh iarbhír na spéaclaí réaltachta méadaithe (AR) seo, ag smaoineamh go raibh an Vision Pro ann. Mar sin féin, tá cúiseanna ar leith ann go bhféadfadh áit a bheith fós ag Apple Glasses sa mhargadh.

Tá ról ríthábhachtach ag compord agus praiticiúlacht i dtaithí an úsáideora. Ní éilíonn gach cás cumhacht amh an Vision Pro, agus is féidir go n-éireoidh sé go dona le cluasáin a chaitheamh i gcónaí. Is minic gur fearr feistí éadroma a thairgeann áisiúlacht agus feidhmiúlacht tapa. Is cosúil go dtuigeann Apple é seo, mar a léirigh aighneacht paitinne le déanaí a thugann breac-chuntas ar ghnéithe spreagúla éagsúla le haghaidh feiste AR.

Gné amháin a aibhsítear sa phaitinn is ea coróin dhigiteach don loingseoireacht gan stró. Ligeann sé d'úsáideoirí scrollú go héasca trí fhógraí, íomhánna, agus fiú ceol a imirt. Go bunúsach, tá an fheidhm seo cosúil le taispeáint cinn in airde (HUD), cosúil le cumais uaireadóir cliste ach le feiceáil go díreach os comhair súile an duine a chaithfear.

Mar sin féin, má tá sé beartaithe ag Apple na Gloiní a dhéanamh inmharthana, ba cheart cumais iltasking a chur i bhfeidhm. Tugann tuarascálacha le déanaí le fios go bhfuil Apple ag obair ar dhá mhúnla nua den Vision Pro, ceann amháin a fhreastalaíonn ar mhargadh na dtomhaltóirí. Tagann tuairimíocht chun cinn an mbeidh an tsamhail seo atá dírithe ar thomhaltóirí mar na Gloiní Apple, nó an bhfuil an t-aithris nua seo curtha in ionad na Gloiní.

Ós rud é go bhfuil imeacht Apple's Wonderlust sceidealta don lá atá inniu ann, tá súil le nuashonruithe ar aon cheann de na tionscadail crua-earraí seo. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach dtagann gach paitinn i gcrích mar tháirgí nó mar ghnéithe réadaithe. Ní dhéanfaidh ach am a nochtadh go fírinneach pleananna Apple i réimse na gcluasán AR.

Foinsí: Aighneacht paitinne ó Apple